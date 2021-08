No hay mejor medicina para la mentalidad de un velocista que volver a ganar al sprint. Esto es una máxima habitual pero en Molina de Aragón el premio de la victoria es doblemente reparador. El danés Fabio Jakobsen ha sumado en la Vuelta a España su tercera victoria de la temporada, la primera en una grande, después de sufrir un tremendo accidente el verano pasado en la Vuelta a Polonia 2020.

La victoria en tierras castellanas además ha tenido un dulzor especial. El equipo Deceuninck Quick Step es probablemente el más especializado del pelotón en preparar las llegadas masivas con su hilera de corredores. Sin embargo, en esta ocasión Jakobsen ha tenido que pegarse a la rueda de Arnaud Demare y sorprender en los últimos metros al francés.

Carpetazo definitivo y merecido a traumatismo craneoencefálico grave y a los agónicos días en coma. La sonrisa que dibujaba su cara en el podio hacía olvidar incluso las cirugías maxilo-faciales a las que tuvo que ser intervenido tras impactar a más de 80km/h.

Dylan Groenewegen también respirará tranquilo

El sprinter de Jumbo-Visma Dylan Groenewegen fue el que se desvió de su línea en aquella fatídica caída. Su castigo, además del golpe y de la sanción fue el señalamiento social, la acusación del aficionado. Algo que a veces puede hacer más daño que los golpes contra el asfalto. Mientras Jakobsen luchaba por su vida, Groenewegen publicó un tuit lamentando los hechos, dando prioridad a la salud de Fabio.

Más tarde, el de Jumbo fue sancionado con nueve meses sin competir por su acción, lo que hizo que estuviese sin competir hasta mayo. Fue en ese mismo mes cuando Jakobsen explotó después de haber tenido una reunión con Groenewegen, que fue quien hizo pública esta charla. Jakobsen afirmó que su compatriota no le había pedido perdón en ningún momento.

“I would like to set the record straight, though: Dylan has not offered a personal apology and he has not shown willingness to take any responsibility for his actions. I still would like to reach an understanding with Dylan, but it takes two to tango.“