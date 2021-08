Malas noticias para Astana - Premier Tech y para la selección española de ciclismo. El ciclista vasco Alex Aranburu, que estuvo cerca de ganar la contrarreloj de la primera etapa de la Vuelta a España 2021 y vestirse así con el maillot rojo, deja la ronda española después de sufrir una caída ayer. Aranburu ha tenido que recibir cuatro puntos de sutura en su rodilla y Astana menciona que hay otras lesiones, aunque no especifica cuáles.

“�� @lavuelta



Unfortunately, as a consequence of yesterday crash @aranburualex got four stitches on his knee among some other injuries.

Thus, he won’t be able to start today and will quit the race here.#LaVuelta21



�� @GettySport pic.twitter.com/r8LmD7pLMp“