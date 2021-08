Carlos Rodríguez (Almuñecar, Andalucía, 2001) casi rozó la proeza de adjudicarse el Tour del Porvenir tras ganar la última etapa, con un perfil montañoso. El ciclista granadino protagonizó un ataque en solitario a falta de 60 kilómetros para la meta y se quedó a tan solo siete segundos del vencedor de la carrera, Tobias Johannessen. El ciclista del Ineos ya descansa en su casa, desde donde ha atendido la llamada de RTVE.

¿Qué sensaciones tiene tras el triunfo de este domingo? Muy buenas sensaciones. Nos vamos con buen sabor de boca habiendo terminado bastante bien, con buenas piernas y pudiendo obtener la victoria en la última etapa. Estoy muy contento, no solo yo, sino todo el equipo, por el gran trabajo que hemos hecho en el Tour del Porvenir.

¿Te quedaste con rabia por no adjudicarte la general del Tour del Porvenir? Sí, da algo de rabia quedarte tan cerca, pero yo estoy bastante contento con cómo lo he hecho y me quedo con las sensaciones de la última etapa y con lo bien que nos hemos encontrado y con lo bien que salió al final.

Antes del inicio de la última etapa, ¿te veías con posibilidades de ganar el Tour del Porvenir? Quizá con alguna. Sabía que lo iba a tener muy difícil porque el líder había estado muy fuerte durante toda la carrera, pero yo sabía que podía ir a más. La última etapa era la más dura y exigente y con toda la fatiga acumulada sabía que era donde se podían marcar diferencias. ¿Cuánto? Pues no lo sabíamos ni incluso si el líder hubiera estado más fuerte que yo, pero lo intentamos, salió bien y, aunque no pudiéramos conseguir la victoria en la general, nada más conseguir el triunfo en la etapa y el buen rato que yo creo que pasamos todos, yo creo que mereció la pena.

¿Necesitabas una victoria de este calibre para afianzar tu progresión como ciclista? No sé si la necesitaba, pero sí creo que me ha venido bien un poco de recompensa a todo el trabajo que llevo haciendo durante este tiempo. Yo estoy contento con la progresión que estoy teniendo y con todo lo que estoy aprendiendo, pero sí es verdad que conseguir una victoria después de dos años sienta bastante bien.

¿Das un salto cualitativo? No sabría qué decir, estoy progresando poco a poco y no es que vaya por escalones. Simplemente me voy encontrando mejor conforme va pasando el tiempo y vamos progresando y aprendiendo. Es verdad que es una victoria bastante importante para mi carrera, pero simplemente es una recompensa a mi trabajo.

¿Vas a volver al Tour del Porvenir para intentar ganarlo o aspiras ya a objetivos más ambiciosos dentro del World Tour? No lo sé, es una cosa que tendría que hablar con el equipo qué es lo mejor para mí para seguir aprendiendo y avanzando en el ciclismo. Lo que creamos que es más oportuno.

¿Pero quieres volver a ganarlo o no? Hombre, si se pudiera ganar, pues, no estaría mal tener el Tour del Porvenir en el palmarés, pero no es una cosa que me obsesione.

Se está disputando estos días la Vuelta a España, ¿te ves el año que viene en la próxima edición de la ronda española? ¿Por qué no? El año que viene me gustaría debutar en una gran vuelta. No sé si será en La Vuelta, pero me encantaría estar aquí por ser la carrera de casa y una de las carreras que más ilusión me hace hacer.

No obstante, estar en el Tour siempre es especial, ¿no? El Tour está claro que es la más importante, la que más nombre tiene y la que todo corredor quiere hacer, pero para mí la Vuelta también me hace especial ilusión.

Ayuso y tú sois la principal proyección de futuro del ciclismo español. ¿Os presiona que el aficionado se empiece a ilusionar con vosotros para lograr en un futuro grandes gestas? Yo creo que también hay muchos ciclistas en nuestra cantera que lo pueden hacer bastante bien, pero es verdad que tanto Ayuso como yo hemos destacado, pero hay muchos corredores muy buenos que seguro nos van a dar alegrías en el futuro. Yo puedo hablar, por mi parte, de que agradezco que toda la afición ponga esa expectativa y que confíen en mí, pero yo sé que voy a rendir lo que tenga que rendir. No me exijo nada, sino simplemente dar lo mejor de mí. Trabajando duro se llegará donde se tenga que llegar.

¿Qué feedback has tenido del Ineos? Ellos están muy contentos por mí de conseguir esta victoria y de que pudiera obtener un resultado personal después de estos dos años con ellos. El equipo siempre me está apoyando en todo y están ahí para todo lo que necesite.

El Tour del Porvenir es una de las carreras más prestigiosas Sub-23 a nivel mundial. ¿Este triunfo te ha hecho pensar que puedes estar liderando un equipo en un futuro en carreras de una semana o de tres semanas? Sí, es una posibilidad y cuando siga progresando que espero que sea así. En un futuro, si tengo suerte, podré ser líder de este equipo o de algún otro en alguna carrera, pero no es algo que esté pensando ahora mismo. Ahora, simplemente, pienso en seguir aprendiendo y disfrutando de la bici, que es lo principal.

Es la mayor gesta del ciclismo español en esta temporada. Podría decir que es el mejor resultado mío. Para cada uno, será una actuación distinta. Seguro que ha habido otros ciclistas españoles que también han dado buen espectáculo. Tampoco creo que sea lo mío nada especial.

¿Cómo se prevé la segunda parte de la temporada? Ahora mismo, recuperar de estos días de competición y volver a correr con el equipo en el Tour of Britain, del 5 al 12 de septiembre. Luego ya no sé exactamente qué haremos, dependiendo de cómo me vaya encontrando, si ya vamos cogiendo fuerzas de cara al año que viene o si haré alguna carrera más.