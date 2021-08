David Cal es el deportista español más laureado de todos los tiempos. Ha conseguido un total de 5 medallas olímpicas: dos en Atenas 2004, otras dos en Pekín 2008 y una en Londres 2012. Además, el piragüista tuvo el honor de ser el abanderado español en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

El piragüista gallego, retirado del deporte profesional desde marzo de 2015, es uno de los comentaristas de TVE en las pruebas de aguas tranquilas. Desde Sant Cugat, el cinco veces campeón olímpico nos ha explicado los conceptos básicos del piragüismo.

En eslalon , los piragüistas tienen que bajar por un río artificial en el menor tiempo posible , atravesando una serie de obstáculos (puertas o palos colgantes) que no pueden tocar. El circuito de aguas bravas de Tokyo 2020 se ha construido en Parque Kasai Rinkai. Fue allí donde Maialen Chourraut consiguió la medalla de plata en la modalidad K1.

El piragüismo es olímpico desde los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 . Es un deporte que se realiza sobre el kayak o la canoa que es propulsada por una, dos o cuatro palistas. Este deporte tiene dos modalidades olímpicas: las aguas tranquilas y el eslalon . Esta última disciplina debutó en la edición de Múnich 1972, pero no fue hasta los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 cuando formó parte del programa oficial.

¿Qué significan las siglas K y C?

No tiene mucho misterio, las siglas hacen referencia al tipo de embarcación que se utiliza en el piragüismo. La K es de kayak y la C es de canoa. Tanto el kayak como la canoa pueden utilizarse para navegar en la modalidad de aguas tranquilas y eslalon. El número que acompaña a la K o a la C, hace referencia al número de piragüistas que se encuentra dentro de la embarcación.

En las competiciones sobre aguas tranquilas, existen las siguientes modalidades: C-1, C-2, K-1, K2 y K-4. En eslalon -o aguas bravas- solo se compite individualmente en las modalidades C-1 y K-1.