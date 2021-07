Tokio 2020

Hasta este lunes, la mejor anotación de Doncic como profesional eran los 46 puntos que le había endosado a los New Orleans Pelicans en febrero de este año, en liga regular de la NBA. Sus estadísticas del partido contra Argentina, en este sentido, demuestran que ahora mismo es uno de los jugadores más determinantes del mundo, sino el que más: ha anotado 18 tiros de 29 intentos, un 62 %, con un 80 % de acierto en tiros de dos (12 de 15 anotados) y un 49 % en triples (seis de siete).

Su ascendencia sobre el equipo esloveno es, además, inmensa: durante los 31 minutos que él ha estado en pista, Eslovenia ha sacado 37 puntos de ventaja sobre Argentina, incapaz en todo momento de frenarle. "Jugamos al ritmo de Luka, tuvo respuestas a todas las situaciones que le propusimos, cuando lo dejamos jugar anotó, cuando lo presionamos hizo jugar a sus compañeros. Jugamos al ritmo de él en todo momento, esto hizo que sus compañeros se eleven a nivel individual", admitía el base argentino, facundo Campazzo, excompañero de Doncic en el Real Madrid.

“There's debuts...and there's @Luka7Doncic in Olympic Games. 48 PTS the most in a game in the last 33 years, tied 2nd most all-time ��#Tokyo2020 #Basketball pic.twitter.com/0dNXXdOuEv“