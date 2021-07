La 108ª edición del Tour de Francia echó el cierre este domingo con un dominador muy claro por la general, Tadej Pogacar, y un velocista, Mark Cavendish, igualando el récord absoluto de victorias de etapa, con 34. El corredor esloveno se ha convertido en el ciclista más joven en adjudicarse dos Tour de Francia. A sus 22 años, su excelente rendimiento en las grandes vueltas ha asombrado a todo el aficionado ciclista. La supremacía tan evidente, sentenciando la Grand Boucle en la primera semana, demuestran el excelente talento que lleva en sus piernas.

Las caídas de Primoz Roglic -que obligaron a su retirada- y de Richie Porte y Geraint Thomas descafeinaron, a priori, la lucha por la clasificación general, al ser los principales rivales del ciclista del UAE Team Emirates. No obstante, esta edición ha sacado a relucir especialmente la calidad de Jonas Vingegaard que, en su segunda participación en una gran vuelta, ha evidenciado ser un corredor a tener en cuenta en los próximos años.

"Hemos tenido a un rival excepcional, de un nivel fantástico, con el que hay que contar muy seriamente para el año que viene, como es Jonas Vingegaard. No esperado que anduviera tan bien en la tercera semana, así que, es un competidor con el que hay que tener mucho respeto el año que viene y entre él y Roglic va a ser un Tour muy complicado el próximo año", señala el entrenador y preparador físico de Tadej Pogacar, Iñigo San Millán.

El director de rendimiento del UAE Team Emirates apunta que, sin la aparición de Roglic, la disputa por el maillot amarillo dejó de estar tan reñida.

“Nadie le ha apretado a unos niveles que haya tenido que sacar sus mejores fuerzas“

"Al no estar Roglic, y Tadej haberse asentado con el maillot amarillo, ya no tenía alguien que le apretara tanto como él. Cuando tú eres el más fuerte, pues, tú vas a tu ritmo y eres más conservador, sobre todo, con la diferencia que tenía. Cuando te estás jugando el Tour de Francia y estás en menos de un minuto y tienes que seguir a Roglic o Roglic te tiene que seguir a ti porque os estáis jugando el Tour, ahí es donde llegas a los niveles máximos. Nadie le ha apretado a unos niveles que haya tenido que sacar sus mejores fuerzas", señala San Millán. Y añade: "Si quitas a Roglic de la ecuación, el resto tienen que haber mejorado muchísimo, ¿verdad? Es decir, tiene que haber mejorado Porte y todos los que venían detrás en la general. Y no ha sido el caso".

Una preparación exquisita El entrenador alavés ensalza el rendimiento mostrado a principios de temporada del ciclista esloveno. San Millán reconoce que en los primeros entrenamientos serios en enero de Tadej Pogacar vieron una mejoría con respecto al año pasado. “Estábamos muy confiados de que iba a responder en el Tour de Francia“ "Y así se ha visto en las carreras donde ha empezado a competir. Ha ganado muy bien, con mucho poderío y ha confirmado todo lo que hemos presenciado. El staff y el equipo ha hecho una gran labor en la concentración en altitud en Sestriere antes de empezar el Tour de Francia. Hemos salido con un estado de forma muy bueno, mejor que el que tenía Tadej en la misma concentración de 2020. Estábamos muy confiados de que iba a responder en el Tour de Francia. Tenía la capacidad para responder mejor que el año pasado", indica. Y sus parámetros así lo reflejan. "Tadej ha mejorado fisiológicamente un dos por ciento con respecto al año pasado. Ha subido el umbral de watios, su recuperación es fantástica pero, sobre todo, ha mejorado la capacidad de aclaración de lactato y eso hace que, a una misma intensidad de trabajo, viaje en carrera más cómodo y más eficiente que el resto. Y a intensidades altas, cuando hay que sacar el turbo, pues, es un turbo más potente que el año pasado y recupera bien para los siguientes esfuerzos", afirma el director de rendimiento del UAE Team Emirates. Los números demuestran que no estamos ante el mejor Pogacar del Tour ÍÑIGO ZUBELDIA

Los rivales no le han apretado A pesar de que Pogacar no ha necesitado estar a unos niveles máximos -exigidos por sus rivales- en comparación con la edición anterior, eso no quiere decir que haya sido un camino de rosas. El equipo ha tenido que resarcirse de diferentes momentos complicados. "El día que se nos marchan 30 corredores en la séptima etapa. 250 kilómetros de jornada. Intentamos cerrar la diferencia, veo que no somos capaces porque ellos son muchos más y bien coordinados. Desde el coche asumo la responsabilidad de seguir trabajando, pero no a esa intensidad. En esa decisión va implicado el hecho de que estoy diciendo a los corredores que realmente vamos a trabajar en esos 250 kilómetros y no nos va a ayudar nadie. En la primera semana asumir esa responsabilidad, trabajar -no a un ritmo normal- para que no nos metan demasiado tiempo, pues, es una tensión que se llega hasta el final. Fue complicado también la manera de controlar la carrera el día de Tignes, aunque nos salió fantástico. Metimos más tiempo a los rivales. El día de Mont Ventoux fue un momento de agonía porque, realmente, Vingegaard fue más fuerte y se pudieron minimizar los daños, llegando incluso casi con él", admite el manager del UAE Team Emirates, Joxean Fernández Matxin. El Mont Ventoux fue el único momento -junto con la segunda contrarreloj- donde se percibió un pequeño momento de debilidad del corredor esloveno. No obstante, Pogacar ha sabido levantarse de los momentos complejos y minimizar rápidamente los daños. “El Mont Ventoux fue un momento de flaqueza, el único que ha tenido en el Tour“ "Ese día hacía muchísimo calor y ahí no pudo seguir el último kilómetro a Jonas Vingegaard. Fue un momento de flaqueza, el único que ha tenido en el Tour, pero estaba tranquilo porque sabía que quedaba mucho descenso a meta y entonces tampoco forzó la máquina al mil por mil. Si hubiese sabido que acaba la meta en el Mont Ventoux, otra cosa igual hubiese sido. No sé si hubiese ganado Vingegaard, igual sí, pero le hubiese sacado mucho menos tiempo", corrobora el entrenador de Pogacar. En este sentido, Fernández Matxin aporta un dato relevante: los rivales han perdido más ventaja en sus situaciones de fragilidad. "Ha habido regularidad por parte de Tadej y por parte del equipo y ha habido días mejores y peores. La suma de los días mejores y peores es la referencia del tiempo. Cuando los otros han tenido días peores, nosotros hemos sacado más ventaja", argumenta. La octava etapa ha marcado el devenir de la lucha por la clasificación general y ha dado a conocer un carácter más agresivo de lo habitual de Tadej Pogacar, cuando decidió atacar de lejos a 32 kilómetros de meta. Pogacar dinamita el Tour y asalta el maillot amarillo en la etapa que ganó Dylan Teuns DAVID COLLAZOS "Pogacar realizó el máximo esfuerzo, que ha hecho en todo el Tour, en la octava etapa, donde se escapó, concretamente en el Grand Colombier. Ahí se acercó a los niveles que tenía el año pasado cuando andaba mano a mano con Roglic. A partir de ahí, como hemos visto, no se le ha apretado los niveles donde se le ha puesto contra las cuerdas, entonces, ha ido más a ser más conservador, a defender el liderato y a intentar ganar etapas porque las etapas que ha ganado en los Pirineos, si nos fijamos, para qué atacar de lejos y arriesgar el que poder explotar y quedarse ahí tirado. Ha ido más a controlar a los rivales y ya atacar cuando quedaban dos o tres kilómetros, cuando estaba cerca de meta donde es difícil explotar", señala San Millán.

Una diferencia difícil de superar La distancia que logró Pogacar en la octava etapa le dio bastante margen para las dos próximas semanas. En las grandes vueltas, pueden suceder infinidad de factores externos, que tiren por la borda todo el trabajo realizado, pero la confianza que genera psicológicamente esa diferencia ante sus rivales es fundamental. Aun así, Matxin no cree que quedó sentenciado el Tour. "No considero que el Tour estaba ganado en la primera semana porque en segundos puedes tener una caída y dar al traste todo lo que has hecho. De hecho, Roglic no pudo continuar por una caída, Geraint Thomas perdió tiempo por otra... Por lo tanto, no podemos pensar que porque se ha hecho una primera semana buena ni estaba todo ganado ni realmente teníamos que descuidarnos". El director español apunta un posible motivo a la diferencia tan grande en la general. "Vingegaard no era el líder cuando salió. No sé si él salía con la obsesión de no perder tiempo o su equipo quería a proteger a Roglic, pues, quizá esa indecisión, sin embargo, nosotros no la teníamos. Posiblemente se abrieron muchas distancias al principio y luego no hubo tantas en la segunda ni en la tercera semana, excepto en la última crontrarreloj que le redujo el tiempo. Nosotros teníamos claro que el líder era Tadej", puntualiza. “Tadej ha corrido casi de diez“ El manager bizkaino ha querido poner una nota a Tadej y al equipo. "Tadej ha corrido casi de diez porque lo ha hecho prácticamente bien, incluso el equipo, de sobresaliente, sin ninguna duda, aunque siempre se puede mejorar. En momentos complicados hemos dejado hacer etapas, fugas, no hemos tenido en cuenta las clasificaciones secundarias... Sí es cierto, que Tadej ha ganado la montaña, pero como consecuencia de disputar la etapa. Nunca ha esprintado por la montaña ni se ha ido a cazar fugas en la montaña, ni puntos del maillot verde ni incluso buscar la victoria de etapa con fugas de otros corredores... Simplemente lo que hemos buscado es luchar por el maillot amarillo y centrarnos en un objetivo", manifiesta.

¿Pogacar está en condiciones de ganar seis Tour de Francia? Todos los analistas y aficionados al ciclismo debaten esta cuestión. Es una hazaña mayúscula, pero nadie puede dudar de que no lo pueda lograr. Los números revelan que Pogacar está llamado a ser uno de los mejores ciclistas de la historia. A pesar de eso, su director es cauto a la hora de tratar este asunto. "Sueños tienes miles, pero hay que trabajar el día a día. Si piensas lo que va a pasar de aquí a seis años... Después del segundo, siempre va el tercero, vamos a pensar en el futuro cercano y lo que venga será el trabajo, el sacrificio y el recorrido de todo ese entrenamiento y no pensar que los rivales no van a trabajar más duro que tú ni que los rivales son peores que tú. Hay que ser prudente, respetuoso y, sobre todo, trabajar con humildad, pero evidentemente con carácter agresivo, como así hemos demostrado siempre".