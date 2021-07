No existe mejor caja de resonancia para los logros de un deportista que los Juegos Olímpicos, ni los Juegos Olímpicos serían el mayor acontecimiento deportivo del mundo sin las victorias de los deportistas. Quizás lo importante sea participar, pero también forma parte del espíritu olímpico llegar más lejos, más alto y más fuerte, especialmente que los rivales. A pocos días de que por fin den comienzo los Juegos de Tokyo 2020, y sean cuales sean sus posibilidades reales, más de 11.000 atletas sueñan con ganar una medalla.

En última instancia, las medallas olímpicas marcan la frontera más allá de la cual está la gloria, el éxito, la fama y la posteridad. Hay quien busca con ahínco alcanzarla, durante décadas incluso, y nunca lo logra. Y también hay quien se instala de forma permanente en el podio, coleccionando gesta tras gesta, hasta convertirse en mitos.

Quien mejor conoce esa sensación es Michael Phelps, ganador de 28 medallas olímpicas , las mismas que India, el segundo país más poblado del planeta, y más que 152 de los países que desfilarán en la ceremonia inaugural de Tokyo 2020. Por si fuera poco, 23 de ellas son de oro, lo que habla de una tasa de éxito elevadísima: Phelps compitió en 30 pruebas olímpicas y solo en dos no alcanzó las medallas -una de ellas su debut, con 15 años, en Sidney 2000-. El nadador estadounidense es también el deportista con más medallas de oro en una única edición de los juegos: ganó ocho en Pekín 2008 .

3. El orgullo de una nación

Si todos los medallistas son héroes, pocos son tan adorados como aquellos que han logrado la única medalla olímpica para su país. "Yo gané una medalla con 20 años y me convertí en la figura más importante de un país, no solamente en el deporte", asegura el guatemalteco Erick Barrondo, plata en los 20 kilómetros marcha de los Juegos de Londres 2012, en la página oficial del Comité Olímpico Internacional. Su triunfo inspira a cientos de jóvenes en un país donde el fútbol es el deporte dominante: "Tengo una gran responsabilidad con 16 millones de guatemaltecos”, afirma.

La medalla de oro de la judoka Majlinda Kelmendi en Río 2016 tuvo incluso un valor geopolítico: consiguió visibilizar como un país soberano a Kosovo, al que aún no reconocen como tal casi un centenar de los 193 países integrados en Naciones Unidas -entre ellos, España-. "La gente en Kosovo me ve como una heroína. Les he demostrado que si quieren algo, pueden conseguirlo", afirmaba poco después de su victoria en la categoría de peso semiligero.

El jordano Ahmad Abughaush, oro en peso pluma de taekwondo en Río 2016, es un ídolo no solo en su país, sino para los palestinos -sus abuelos fueron expulsados de un pueblo cercano a Jerusalén en 1948, cuando se fundó Israel- y para toda la comunidad árabe. Fue aclamado por una multitud en el aeropuerto de Amán y recibido por la familia real jordana: "Mucha gente me ve ahora como un ídolo y es una gran responsabilidad. No es fácil, porque todo lo que haces debe ser un ejemplo", contaba entonces al COI. Su futuro parece haberse ensombrecido en el último año, ya que, según los medios locales, fue encarcelado 80 días por "falsificación de documentos" y llegó a anunciar su retirada con apenas 24 años, aunque tras su puesta en libertad ha deslizado un posible retorno al tatami.

A día de hoy, hay 22 países (21 si no se reconoce a Kosovo) que tienen una única medalla en los Juegos Olímpicos de verano, mientras que otros 73 aún no han logrado ni siquiera una presea y esperan su oportunidad en Tokio. En el otro extremo del medallero, Estados Unidos acumula 2.524 medallas, el país más laureado en la historia del olimpismo moderno.