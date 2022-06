Phelps se corona como el deportista más grande de la historia con su octavo oro en Pekín

Hecho. Michael Phelps se ha convertido en el único deportista que ha logrado ocho oros en unos mismos Juegos Olímpicos, una gesta que ha completado con su victoria por equipos en en el 4x100 estilos, con un tiempo de 3:29.34, nuevo récord del mundo.



El combinado estadounidense, compuesto por Michael Phelps (mariposa), Aaron Peirsol (espalda), Brendan Hansen (braza) y Jason Lezak (libre), se ha impuesto al conjunto australiano -que ha hecho un tiempo de 3:30.04 para colgarse la plata- y al equipo japonés, bronce con 3:31.18.



Phelps llegó con un único objetivo a estos Juegos: convertirse en el nadador más grande de la historia. Y sólo una semana después se va de Pekín con los deberes hechos y el objetivo cumplido. Pequeño ha dejado al mismísimo Mark Spitz, que sólo ha podido rendirse ante la gesta del nuevo rey de la natación mundial.



Con gesto sereno, los brazos en alto y los ojos vidriosos, casi como si no se lo creyera, el estadounidense ha celebrado su gesta de un modo muy sencillo. Demasiado para ser la consecución del mayor logro deportivo de toda la historia.



Ha esperado a subirse al podio para mostrar algo de emoción: con una sonrisa imborrable y alguna lagrimilla en los ojos que no ha llegado a derramar. Al comenzar a sonar el himno estadounidense ha tragado saliba. Y es que todo el público presente en 'El Cubo' se ha puesto en pie para agradecer el espectáculo que ha ofrecido en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.



Desde la primera posta, el equipo estadounidense se ha situado en cabeza y casualmente el único momento que no lideró la prueba fue durante el paso de Phelps por sus primeros 50 metro. En ese momento, el nuevo héroe del deporte mundial iba tercero, pero supo remontar para dar el relevo a Jason Lezak en primer puesto.



Phelps se ha arrojado 17 veces a la piscina en estos nueve días para vencer en todas y cada una de las series que ha nadado. Ocho medallas de oro y siete récords mundiales. El tiburón de Baltimore no podría haber cumplido mejor con sus expectativas de convertirse en el mejor deportista de todos los tiempos.