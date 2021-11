Michael Phelps: "El marcador dice que yo puse la mano en el muro primero"

El nadador estadounidense Michael Phelps dijo hoy en Pekín, sobre la protesta de Serbia que consideró que su nadador Milorad Cavic había ganado la final de los 100 mariposa, que "el marcador dice que puse la mano en el muro primero".



La Federación Internacional de Natación (FINA) confirmó el resultado de la final de los 100 mariposa, en la que Michael Phelps se impuso al serbio Milorad Cavic, tras la reclamación presentada por el equipo de Serbia.



"El sistema dice esto. Yo siempre he oído que no puede haber un error en el sistema de cronometraje. Lo único que puedo decir es que fue una carrera dura y que nadé lo mejor que pude", dijo Phelps que con esta sumó su séptima medalla olímpica de oro en Pekín e igualó el récord de su compatriota Mark Spitz de 1972.



"Yo sabía que no estaba tan detrás de Cavic como en la eliminatoria. Cuando corté la última brazada, pensé que me costaría la carrera. Pero fue justamente lo contrario. Si yo me hubiera deslizado, no habría ido tan lejos. Hice dos rápidas brazadas cortas para intentar llegar y tocar el muro. Al final tome la decisión correcta", explicó.



El estadounidense manifestó en una rueda de prensa: "Vi la carrera después en la pantalla gigante y la vi a cámara lenta, imagen a imagen, en la cámara de masaje en el ordenador".



Phelps destacó que había ganado por una sola centésima, el margen más estrecho de victoria en la natación, y que tras la carrera no sabía que había una reclamación de los serbios, algo que le sorprendió.



Por su parte, el otro afectado, el serbio Milorad Cavic, se mostró contrario a la reclamación de su equipo sobre la llegada de esta prueba en la que el estadounidense Michael Phelps se impuso por una centésima. "Si es por mí, hubiera retirado la protesta", declaró Cavic en una rueda de prensa.



El nadador serbio dijo: "He visto la carrera unos minutos después y oído algunas cosas sobre un protesta, pero no pienso sobre eso. Es grande ganar una medalla. Yo no puedo despegar. Yo sé que tengo una llegada larga y Phelps una corta. No estoy enfadado".



Cavic explicó: "Esperaba que fuera a por el récord del mundo, pero es un honor nadar con Michael Phelps. Fue grande que todos los ojos estuvieran en mí mirando al chico que podía batir a Michael Phelps. Es una pena que no acabáramos los dos en 50.58. Me hubiera gustado compartir el oro". "Creo que si lo hacemos otra vez, yo ganaré el oro", manifestó.



"Sueña tanto como puedas soñar"



Sobre el récord de Mark Spitz, que hoy igualó con siete medallas de oro en unos Juegos Olímpicos, dijo: "Esto demuestra que no importa lo que pongas en tu imaginación, que cualquier cosa puede pasar. Sueña tanto como puedas soñar y cualquier cosa será posible".



"Algunas personas decían que esto sería imposible y no pasaría. Esto muestra que cualquier cosa puede suceder. Antes de que yo fuera a entrenar con Bob (Bowman, entrenador del equipo de los Estados Unidos) es el único que realmente me ayudó a querer soñar acerca de cualquier cosa", manifestó.



"Yo quería ser un atleta profesional, y sí quería ganar medallas olímpicas, pero él es el único que me dijo que soñara, que soñara tanto como pudiera. Finalmente ha ocurrido. El duro trabajo que Bob y yo hemos realizado juntos nos ha dado sus frutos", señaló.



Un periodista le preguntó a Phelps por la palabras de Milorad Cavic del viernes, cuando afirmó que la derrota del estadounidense beneficiaría al deporte.

El americano respondió que esas palabras, esos comentarios, todavía le motivan más.



"Fue lo mismo que en el relevo 400 libre, uno de los nadadores franceses dijo algo que nos movió. Usamos comentarios como este para motivarnos, para excitarnos incluso más. Pienso que los nadadores americanos aprovechamos esto. Bob me dijo algo de esto esta mañana y pensé 'dejemos a la natación hablar', es lo que siempre hemos hecho. Siempre doy por bienvenidos los comentarios, así que si alguien quiere decir algo me gusta. Me motiva para hacer más".



Preguntado sobre el hecho de que había pasado el primer cincuenta en la séptima posición, respondió: "Yo sabía que tenía que estar a medio cuerpo de distancia de Crocker (Ian, estadounidense), yo corro mucho contra él. Tengo la capacidad de saber dónde necesito estar en los 50 metros para ganar. Si tengo medio cuerpo, sé que esta bien. Cuando vi a Crocker en el giro, sabía que Cavic estaría en alguna parte con él, yo podía ver algo de él de reojo".



"Mi meta principal es cambiar la natación"



Phelps se pronunció sobre sus futuras metas: "Ya lo he dicho antes y lo seguiré diciendo: mi meta principal es cambiar el deporte de la natación. Por los chicos que vienen a este deporte y por el deporte en América".



Explicó que acababa de recibir una foto de uno de sus amigos que vieron la carrera en directo en medio de un partido de béisbol. "Así que mi meta se está empezando a cumplir, pero me queda un largo camino todavía".



"Creo que Bob y yo podemos pensar en más objetivos en los próximos cuatro años", indicó el nadador de Baltimore (Maryland). Añadió que él no hace esto por dinero, que lo hace porque ama la natación: "Si Bob y yo hiciéramos esto por dinero, estaríamos en otro deporte".



"Estoy en una especie de mundo de los sueños. Algunas veces me tengo que pinchar a mí mismo para estar seguro de que es real. Estoy feliz de estar en el mundo real", reveló.