Mark Spitz se rinde ante Phelps

El ex nadador estadounidense Mark Spitz, contempló como el joven Michael Phelps igualó su récord de medallas conseguido durante los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. El campeón californiano valoró la actuación de Phelps en Pekín. "La palabra que me viene a la mente es épica. Lo que hizo (esta noche) fue épico. Nunca pensé que estaba fuera de esa carrera. Phelps representa un tipo de fuente de inspiración para los jóvenes de todo el mundo", comentó Spitz a la cadena estadounidense NBC.



Spitz, que durante estos días se encuentra en Detroit viendo un torneo de baloncesto en el que participa uno de sus hijos, comentó que desde hace tiempo lleva pensando en lo que iba a decir cuando se superara el récord.



"Siempre me pregunté qué iba a decir en el momento en el que pasara esto, y, por supuesto, yo ya sabía lo que le iba a decir a (Phelps) desde hace algún tiempo", dijo.



Por último, si Phelps consigue mañana su octava medalla dorada, abandonará Pekín como el deportista más laureado de todos los tiempos (13 preseas de oro), por delante de deportistas como Mark Spitz, Carl Lewis, Paavo Nurmi o Larysa Latynina.