Frank de Boer deja de ser seleccionador de Países Bajos

El hasta hoy seleccionador de Países Bajos, Frank de Boer, ha llegado a un acuerdo con la federación de su país para terminar su etapa como técnico de la selección. La derrota de Países Bajos ante la República Checa en los octavos de final del presente torneo fue la gota que colmó el vaso. Después de unos días de incertidumbre, en los que la propia prensa local dudaba de la continuidad del técnico, De Boer deja de estar al mando de la selección tras un acuerdo mutuo con la Federación Neerlandesa de Fútbol.

“Frank de Boer steps down immediately as coach of the Dutch national team.



Thank you @FdeBoerofficial for all your efforts. We wish you all the best. https://t.co/izIGRxGjwu“