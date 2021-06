‘’Solo quiero decir que soy gay’’. Así empezaba el vídeo en el que Carl Nassib comunicaba al mundo abiertamente su orientación sexual. Nassib, jugador de Las Vegas Raiders, se convierte en el primer jugador de la historia de la NFL, liga norteamericana de fútbol americano, que manifiesta su homosexualidad.

En un mensaje que tiene ya más de 400.000 me gusta y 30.000 comentarios, casi todos de apoyo, el jugador de 28 años espera romper una barrera aún latente en todos los deportes. Son pocos, por no decir casi ninguno, los deportistas de élite que declaran que son gays mientras están jugando. Aunque esto no debería ser noticia, son pasos que se deben dar para dar a conocer que estos hechos no son aislados dentro del deporte.

Nassib se una a otros pioneros en el deporte americano como Jason Collins, quien hace 8 años salió con una rotunda frase ‘’Soy Jason Collins, soy negro y soy homosexual’’. El jugador de la NBA durante más de 10 años recibió palabras de apoyo de parte de grandes jugadores de la NBA como Kobe Bryant o LeBron James entre otros. Las grandes estellas de la NFL como JJ Watt también han mostrado su apoyo a Nassib deseando que dentro de poco estos anuncios no sean considerados como exclusivas.

La declaración de Nassib es un paso para naturalizar que hay jugadores gays en la élite del mundo del deporte. Solo unos pocos han salido a la luz y cada caso siempre genera un gran revuelo. La NFL, que ya ha sido pionera en temas como el de arrodillarse en honor a la lucha de la igualdad de las personas negras, pretende seguir siendo referente en la defensa de diferentes causas sociales.

Nassib, también ha comunicado en su Instagram que dona dinero al Proyecto Trevor, una iniciativa que intenta proteger a los adolescentes homosexuales del suicidio. Un estudio inicó que los adolescentes homosexuales tienen hasta un 5% más de posibilidades de suicidarse que los heterosexuales.