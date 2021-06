El partido tuvo como prólogo una ceremonia inaugural que se vivió como una fiesta por la espera de un año, aunque destacó por su sobriedad. Dos futbolistas italianos legendarios como Alessandro Nesta y Francesco Totti saludaron al mundo con un "ciao, Roma" y "ciao, Europa" para dar el inicio.

'We are the people' de Bono y Martin Garrix será el himno oficial de la Eurocopa