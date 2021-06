Paula Badosa tuvo que dejar pendiente sus sueño de alcanzar las semifinales de un 'Grand Slam' tras perder ante una gran Tamara Zidansek (7-5, 4-6, 8-6). La tenista catalana forzó un tercer set digno de Roland Garros que se alargo hasta el 8-6 definitivo y obligó a la española a decir adiós, pero habiendo defendido su posición con alma y corazón.

El encuentro no fue lo que parecía. La tenista española le endosó un tres a cero en el primer set a la eslovena, pero cuando todo apuntaba a que la catalana lo tenía controlado, Zidansek reaccionó y puso el empate.

En este punto, el partido estuvo muy parejo. Badosa le rompió el servicio a su rival y la eslovena hizo lo propio. Empate a cuatro. El noveno juego se fue hasta el 40 iguales, pero fue Zidansek la que se llevó el gato al agua aprovechando los errores de la española. Badosa no dejó marchar el set y aprovechó su servicio para volver a poner las tablas en el marcador.

Sin embargo, Zidansek se vino muy arriba y logró controlar a la catalana y ganar el primer set 7-5.

La última manga no pudo empezar mejor para Badosa. Los dos primeros juegos fueron para el casillero de la española. Sin embargo, la eslovena volvió a recuperar aquellas sensaciones del primer set y le dio la vuelta al marcador, forzando los errores de Badosa.

Un 'deuce' eterno

La española no falló en su servicio y logró un juego vital para igualar el partido una vez más (3-3) y soñar con las semifinales de Roland Garros. Zidansek se disfrazó de pesadilla para la española dando la vuelta al partido 5-4, a sólo un juego de frustrar las aspiraciones de Badosa. La española no podía perder su servicio, y no lo hizo.

El partido, sin tie-break, se alargó hasta que una de ambas jugadoras fue capaz de lograr la ventaja de dos. Zidansek puso la primera piedra en su camino hacia las semifinales, pero Badosa defendió bien sus aspiraciones, con alma y corazón.

La eslovena volvió a poner contra las cuerdas a una Badosa que tuvo dos bolas de break para el séptimo juego en su casillero. El 'deuce' se le hizo eterno a Badosa defendiendo el 40 iguales, pero sin ponerse por delante en la ventaja. El mejor juego del encuentro se fue para el lado esloveno. La española serviría para tratar de poner el empate a siete, pero entre los nervios y la fuerza de la eslovena el sueño de las semifinales de Roland Garros tendría que esperar. 8-6 para Zidansek.