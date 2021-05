El corredor colombiano le devolvió la moneda acelerando el grupo de favoritos en el puerto final, llevándose a Remco Evenepoel, Dan Martin y Giulio Ciccone. Simon Yates volvió a dejarse tiempo en meta, visiblemente afectado por el aguacero y el frío que tuvieron lugar en la sexta etapa del Giro de Italia.

El líder del Movistar, Marc Soler, supo reponer sus fuerzas y aguantar con los mejores en un grupo destacado, perseguidor de Egan Bernal, entrando en meta con 15 segundos de diferencia respecto al corredor de Zipaquirá. El ciclista catalán, que no se dejó ver en la parte delantera en las anteriores jornadas de montaña, da muestras de ir mejorando, conforme pasan las etapas. Es de agradecer para el espectador español, que nos aferramos a cualquier cosa, por mantener viva la fe del ciclismo español. En cambio, el corredor del Bahrain-Victorius, Pello Bilbao, perdió un valioso tiempo en sus aspiraciones por estar entre los diez primeros de la clasificación general.

El aspecto negativo de la jornada fue el atropello de un coche del Team BikeExchange al ciclista, Pieter Serry. El conductor estaba hablando con un coche de los comisarios y ese despiste grave pudo pagarse caro. Por suerte, se quedó en un susto y el ciclista belga pudo reanudar la marcha.

“Pieter Serry is hit by the BikeExchange team car on the final climb of stage 6 of the #Giro d'Italia! Luckily he's back up and running on the summit finish pic.twitter.com/JDyC7UG6cu“