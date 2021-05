Es la segunda edición del Rally de Andalucía como prueba puntuable para el campeonato de Rally Raids. En realidad, el Rally de Andalucía surgió de manera apresurada en octubre del año para sustituir al Rally de Marruecos, suspendido por la pandemia de Covid. Y fue un éxito. No es un Rally tipo Dakar, sino más bien unos trazados similares a los que se recorren en el campeonato de España de Rally Raids con vehículos todo terreno. Es decir, similar a lo que en términos de estas competiciones se conoce como una “Baja”.

No es un Rally para coches de dos ruedas, sino para los 4x4 de ahí que, Carlos Sainz segundo el año pasado, participe este año con un potente Mini 4x4 bajo el amparo siempre del potente equipo XRaid. Podrá hacer frente de mejor a la Toyota Hikux de Nasser Alahtiyah, ganador de la primera edición. En este tipo de pistas rápidas, el príncipe de las dunas, se muestra casi intratable.

Sainz regresa junto a Lucas Cruz a un tracción total y necesitará adaptación, pero dará batalla. Ni es el coche adecuado para el Dakar 2022, ni el Rally de Andalucía es el escenario más adecuado para preparar esa aventura que queda aún lejos, pero si permite a Sainz competir, volver al 4x4 y adjudicarse este Rally por primera vez en su carrera.

Laia Sanz cambia la moto por el coche

00.29 min Laia Sanz cambia la moto por un Mini en el Rally de Andalucía

Laia Sanz ya participó en febrero en la baja Dubai con un side by side con Lucas Cruz como copiloto, pero este Mini 4x4 ya es una aventura más seria. Junto a ella está Dani Oliveras, ex copiloto de Gérard Farres y de Nani Roma, ex piloto de motos en el equipo Himoinsa, experto navegante y más valioso aún por sus grandes dotes mecánicas. Capaz de arreglar lo que sea, en donde sea. Un McGiver en toda la regla. Dani ha contado a RTVE que debe trabajar para que Laia que hasta ahora se daba las instrucciones de ruta así misma, le escuche; pero se conocen de sus tiempos del trial, así que no debería haber problema, ni lo habrá, con toda seguridad

Para Cristina Gutiérrez, este Rally siempre será especial. El año pasado acudió a la primera edición, con muchas dudas sobre su futuro. La pandemia la había dejado sin patrocinadores y su futuro era más que negro. Pero una gran actuación con un Mini 4x4 parecido al que tiene este año Laia Sanz, le permitió después fichar por el equipo Red Bull para pilotar un side by side en el Dakar 2021 con el que luego ganó una etapa, haciendo historia al ser la primera mujer española en ganar una etapa en el prestigioso Rally.

A pesar de que Cristina terminó el Rally fuera de la clasificación oficial, por la rotura de la caja de cambios de su coche, su caché no deja de subir. Vuelve a Andalucía, compite en el Rally Extreme para vehículos eléctricos junto a Sebastián Loeb y podría confirmarse su fichaje por el potente equipo prodrive junto al mismo Loeb y Nani Roma.