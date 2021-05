El Rally Dakar 2022 se pone a punto con la presentación del recorrido de su edición para 2022 que se disputará en Arabia Saudí del 1 al 14 del próximo mes de enero. Serán 12 etapas con salida en Hail y llegada en Jeddah y mayor protagonistmo de la arena y las dunas, según ha relatado el director de la carrera David Castera de forma virtual debido a las restricciones mundiales por el coronavirus.

“Here it is, the official Dakar 2022 route!



