Pello Bilbao (Gernika, 1990) afronta su quinta participación en el Giro de Italia este sábado en uno de los mejores momentos de su carrera. Viene de quedar segundo en la clasificación general del Tour de los Alpes hace dos semanas, solo superado por Simon Yates, el máximo favorito a alzarse con la maglia rosa. El ciclista vasco atiende a RTVE desde Italia a 24 horas de que arranque la primera gran vuelta de la temporada. Las cosas están claras: el líder es Mikel Landa, pero reconoce que con él "sería un plan B por tener una segunda baza para jugar estratégicamente", señala.

¿Cuáles son tus sensaciones? ¿Estás motivado? “Llego con un puntito más de frescura que el año pasado“ Sí, el camino hasta llegar al Giro siempre ha sido progresivo, sin ningún percance y tal como lo habíamos planificado. Quizás llego con un puntito más de frescura comparándolo con el año pasado, teniendo en cuenta que estamos en el inicio de temporada y también con ese punto de moral que supone ganar una etapa. Esa confianza que te da, con esos buenos resultados que respaldan un poco lo que hemos hecho hasta ahora y con ganas de hacer un buen Giro, que es una carrera que se me ha dado siempre bien y en la que vengo con especial motivación porque creo que podemos tener una muy buena opción de luchar por la general, por la maglia y llevárnosla a casa.

¿Crees que este año estás demostrando que puede liderar con soltura carreras de una semana e, incluso, de tres semanas? Si se da la ocasión, sí que me he visto con capacidad o con la soltura suficiente como para liderar el equipo. En este caso, no me va a tocar a mí coger esa responsabilidad y al final veo que llevar ese peso de liderazgo durante todo el año es algo complicado, no es fácil de llevar. “El rol que tengo ahora mismo en el equipo me encanta“ Me encuentro muy cómodo en esta posición que tengo en el equipo. Al final, tengo mis oportunidades que siempre me las respetan y siempre tengo un bloque también súper entregado, como se vio el año pasado en el Giro o este mismo año en el Tour de los Alpes. Tengo estas carreras, como este Giro, que vengo más como corredor de apoyo para Mikel y también me encuentro cómodo. Me gusta tener de todo, me gusta probar nuevas experiencias e intentar ir a carreras diferentes, tener diferentes alicientes y la verdad que el rol que tengo ahora mismo en el equipo me encanta.

Es un tópico, pero es la realidad. La carrera pone a cada uno en su sitio. Dicho esto, tú eres especialista en contrarreloj, y sabiendo, que hay dos cronos en la carrera, ¿desde el Bahrain-Victorius ven en ti un plan B para el liderazgo del equipo en caso de que Mikel pudiera fallar? No creo que piensen en un plan B pensando que Mikel pudiera fallar en una contrarreloj. En todo caso, sería un plan B por tener una segunda baza para jugar estratégicamente, pero al final, la segunda crono está muy lejos y no sabemos cómo se nos va a dar. Y la primera crono, que solamente son 8 kilómetros, no creo que marque muchas diferencias entre los hombres de la general. Por lo tanto, eso no creo que nos suponga ninguna dificultad a la hora de organizar al equipo. Lo que sí que creo es que hay varios equipos que van a poder jugar con dos bazas y nosotros me parece que, al menos de inicio, tenemos que jugar también en la misma posición. Tenemos también a Damiano, que es otro corredor que se sabe mover entre los diez de la general, que ya se clasificó el año pasado en el Top10 en el Tour de Francia. Por lo tanto, quizás tenemos que mantenernos ahí, al menos hasta el primer día de descanso y después analizar la situación y ver si nos tenemos que volcar ya al cien por cien solamente con Mikel o tenemos que seguir jugando con esa doble baza o tener más posibilidades.

Ojalá que no suceda, pero Mikel ya tuvo un mal inicio en la contrarreloj inaugural del Giro de Italia 2019. Hace cuatro meses charlábamos con él y decía que su intención es ir a ganar. Tú que estás con él. ¿Cómo le ves? ¿Crees que este año puede ser su gran oportunidad? Sí, tenemos una gran oportunidad, eso está claro, al final, por los rivales que tenemos aquí, los vemos que están más o menos a nuestro nivel y quizás nos puedan sacar un poco de ventaja en las dos primeras semanas, pero esperamos estar en posición como para luchar por el Giro de Italia la última semana. Y aparte, llevamos un bloque muy potente, quizás no sea el más fuerte de la carrera, viniendo el Ineos también con un equipo muy completo, pero yo creo que seremos de las escuadras más fuertes del Giro y tenemos que utilizar también ese potencial.

¿Tu objetivo es mejorar tu quinto puesto en la clasificación general del Giro de Italia 2020 o, en esta edición, la competencia es mayor? “El Giro de Italia, a priori, no va a ser mi oportunidad para liderar“ La situación es totalmente diferente, ahora mismo no me marco mi objetivo personal de sacarme un puesto en la general. Al final, sería absurdo ir pensando, teniendo el equipo claro que el liderato lo llevamos con Mikel. Por tanto, si llegara un objetivo de esa magnitud, seguramente que sería por lances que se han dado en carrera que nosotros no los podíamos prever. Así que, lo veo difícil que se pueda hacer y tampoco me preocupa. El Giro de Italia, a priori, no va a ser mi oportunidad para liderar. Ya vendrán otras oportunidades. De momento, estamos en el Giro y creo que tenemos una buena oportunidad y un buen equipo para rodear a Mikel.

¿El rival a batir es Simon Yates? Teniendo en cuenta que los otros dos grandes nombres llegan con dudas: Egan Bernal por sus problemas de espalda y Remco Evenepoel, que debuta en una carrera de tres semanas tras recuperarse de una grave caída. Sí, yo creo que Simon sería el favorito número uno, ahora mismo. Ha demostrado que está en un gran estado de forma. En el Tour de los Alpes estaba intratable, al menos, en las etapas de montaña. Probablemente, hará un gran inicio, como suele hacer normalmente. Todos tenemos la duda de Bernal. Solamente él y el equipo saben hasta dónde puede llegar. Por lo menos, tenemos que tenerlo en cuenta por el palmarés que tiene y yo creo que viene con todas las intenciones, después veremos si llega o no llega. Y otro rival a tener en cuenta, más que Evenepoel, mencionaría a Almeida. El Deceuninck-Quick Step se ve que trae un bloque más centrado en la clasificación general, que no suele ser lo habitual. Yo creo que vienen bastante convencidos para hacer un buen Giro. Vieron el año pasado que Almeida solamente falló un día en todo el Giro y teniendo la primera crono a su favor y esa primera semana, donde puede ir ganando bonificaciones y aventajarse en la general, yo creo que es alguien a tener a cuenta y mucho me sorprendería ver a Evenepoel luchando por la general aquí en su primera grande después de haber estado fuera de competición durante tantos meses y viniendo de una lesión. No sé, todo se puede esperar de un ciclista de ese nivel porque ya nos sorprendió sobremanera, pero me parecería algo raro.

En tu calendario, tras el Giro de Italia, ¿pretendes luchar para estar en los Juegos Olímpicos? “Sería un grandísimo reto y una oportunidad única estar en las olimpiadas“ Yo creo que estoy en la preselección, de momento y creo que puedo tener mis opciones. Al final, hay mucho recorrido hasta los Juegos Olímpicos. Tiene que pasar el Giro de Italia, seguramente si termino bien el Giro, estaré también en el Tour de Francia. Si después de dos grandes vueltas, todavía sigo con buen ritmo y con posibilidades, pues, espero poder ganarme la plaza. Para mí, sería un grandísimo reto y una oportunidad única estar en las olimpiadas.

Dices que habrá más oportunidades para liderar. Si vas al Tour de Francia, ¿ahí se puede dar la ocasión? No sé para liderar, pero al menos sí para tener la libertad de buscar mis opciones. Eso es por lo que yo quiero pelear. Si todo va bien en el Giro y puedo repetir un poco el camino que hice el año pasado, pero a la inversa, haciendo primero el Giro y llegando después al Tour, me gustaría tener mis oportunidades allí. ¿Por qué no probar la general? Aunque suena algo ambicioso, sí que me gustaría probarme en un Tour de Francia. Puede ser que quede un poco grande y, sobre todo, después de venir de un Giro. Al menos, probarlo, saber lo que es y después siempre se pueden luchar por otros objetivos o apoyar a corredores que estén capacitados para hacerlo. Yo no descarto nada.

Este recorrido del Tour de Francia no tiene un perfil muy montañoso. ¿Las dos contrarreloj pueden marcan grandes diferencias? Sí, al final, no tiene nada que ver con el Giro de Italia. Es una carrera que, normalmente se decide en la montaña, pero tienes muchos puntos donde puedes perder la carrera. Es complicado solventar todas las situaciones sin un gran bloque y más teniendo en cuenta que, a priori, no creo que nuestra idea sea ir centrados en la general. Al final, sería adelantarnos demasiado a los acontecimientos, de momento nos centraremos en el Giro, vamos a intentar pelear por la maglia rosa y después veremos lo que viene.