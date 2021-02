La cuarta jornada tendrá el primer final en alto en la Colle de Passerino. Será la antesala de la etapa 6 que presenta dos dientes que escalar: la Forca di Gualdo y la Forca di Presta. Bocca de la Selva exprimirá a los corredores en la octava jornada, cuyo final acabará en alto.

Los recorridos de media montaña y llanas dominarán hasta la salida de la decimocuarta jornada, que muestra la exigente subida hasta el Forcella Monte Rest. Sin embargo, el gran protagonista de esta etapa reina será el final en la cumbre del Monte Zoncolan, con un 12% de media desnivel, el primo italiano del Monte Angliru español.

El último empujón tendrán que darlo los corredores en los Alpes suizos, en la vigésima etapa, atravesando el Passo de San Bernardino, el Passo D.Spluga y la llegada en alto del Valle de Spluga.

Las oportunidades para los 'sprinters' estarán en las etapas 1, 2, 5, 13 y 18 además de la conclusión en la última etapa con una crono que culminará el Giro en la plaza de la catedral de Milán.

