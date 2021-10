El Tour, la Vuelta y el Giro de 2021 los correrán 23 equipos, uno más que hasta ahora, gracias a la autorización de la UCI anunciada por los orgainzadores de la ronda francesa este jueves.

De hecho, aprovechando esta circunstancia, la Grande Boucle ya ha dado sus invitaciones para su próxima edición a tres equipos franceses: Arkea, B&B, y Direct Energie. Estos se sumarán a los 19 del World Tour, la élite profesional, y el mejor clasificado de los equipos del siguiente escalafón (ProTeam) de la temporada pasada, el Alpecin.

“⭐ 19 + 1 + ... ⭐



�� Here are the teams that will take to the start line at #TDF2021!



�� Voici la sélection des équipes du #TDF2021 ! pic.twitter.com/uThytZNu91“