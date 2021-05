El Eolo-Kometa debuta este sábado en el Giro de Italia sin españoles. El motivo de esta ausencia nos la explica a RTVE el mánager del proyecto, Fran Contador, es fundamentalmente económico: "Buscamos patrocinadores en todos los lugares, en todos los países y al final dónde ha cuajado es en Italia.

"Nuestros dos patrocinadores principales son de allí y claro esto nos exige tener más presencia italiana no sólo en el calendario que hagamos sino también en cuanto a corredores". De hecho, la bandera del equipo Eolo-Kometa es la “tricolore”, motivo por el que recibieron esa invitación extra que la UCI otorgó esta temporada para las tres grandes. Eso y que se trata del equipo de dos leyendas como Contador y Basso. Los españoles tenían pocas posibilidades de entrar entre los elegidos del Giro.

“Teníamos un corredor español pensado para el Giro que era Ropero,“

A pesar de que el staff y el equipo sub-23 se compone casi en su totalidad de españoles, sólo hay cuatro en el equipo Pro este año: Alejandro Ropero, Diego Pablo Sevilla, Arturo Grávalos y Sergio García. Sólo el primero entró en sus planes: “Teníamos un corredor español pensado para el Giro que era Ropero, pero después del Tour de Alpes le salieron unas molestias en el glúteo y, desgraciadamente, se ha quedado fuera a última hora”, cuenta Jesús Hernández.

El fiel escudero de Contador como ciclista es uno de los tres directores de la formación en la “corsa rosa”.

A unas horas del inicio del Giro en Turín Fran nos confiesa que de nervios “anda bien” pero que todo esto le parece “mentira”. Ocho años después de nacer en aquella nave de Pinto como equipo juvenil el proyecto llega a una meta que por entonces ni soñaban. “A veces me detengo a pensar en ello y digo si me lo cuentan hace ocho años no me lo hubiera creído.

“Para 2022 sí que nos gustaría no quedarnos en una grande y poder ir a la Vuelta a España“

Esperamos que esta invitación sea la primera de muchas. Para 2022 sí que nos gustaría no quedarnos en una grande y poder ir a la Vuelta a España”. Ambición que demuestra también cuando habla de sus objetivos de la temporada que viene en la que espera (sonrisa mediante…) poder “venir a disputar la general”.

Sueños son. Pero la realidad para esta edición es otra mucho más humilde como reconoce Jesús Hernández: "Nuestro objetivo es ganar una etapa. Un buen Giro sería eso, después dar una buena imagen. ¿Un mal Giro? no ser protagonistas algunos días". Entre esos algunos días tienen marcadas diez etapas. Con un ocho diseñado por hombres rápidos, quieren estar presentes en las “volatas”, en las fugas grandes y en esos pequeños grupos que se disputan victorias entre media docena de corredores.

Pero no quieren “quemar” a sus ciclistas en fugas destinadas al fracaso a cambio de unos minutos de protagonismo en televisión. "Sabemos que en un cara a cara en un gran puerto como el Zoncolan no tenemos nada que hacer -confiesa Jesús- entonces nuestra carrera está siempre fuera del pelotón”.

Con 36 años su hombre más experimentado, el italiano Francesco Gavazzi (este será su sexto Giro) no se esconde mientras nos señala a su espalda la meta de Alpe Motta: “Ahí detrás está la Valchiavenna el valle donde termina la etapa 20. Allí sabremos si nuestros sueños y aspiraciones se han hecho realidad. En cualquier caso, daremos el 100%”.

Un 8 “caza-etapas” Gavazzi es uno de los hombres rápidos del equipo, junto a los también Italianos Vincenzo Albanese, Samuele Rivi, y Manuel Belletti, ganador de etapa en el Giro 2010. Luego están los todo-terreno el húngaro Marton Dina, el británico Mark Christian y el italiano Lorenzo Fortunato, el mejor del equipo en la pasada Vuelta a Asturias. “No veo la hora de que empiece mi primer Giro de Italia, espero emocionar a todo el mundo tanto como lo estoy yo. Subir mucho para arriba, pedalear fuerte cada día y ¡divertirme! Nos dice emocionado este joven natural de Castel de Britti, el pueblo del esquiador Alberto Tomba. Como escalador puro el Eolo-Kometa lleva a Edward Ravasi. Y como no tienen el Zoncolan entre sus objetivos, su mejor escalador, el húngaro Erik Fetter, no estará en el Giro. Coincide en fechas con el Tour de Hungría en el que aspira a disputar la general. Hay que recordar que Kometa, pese a ser una empresa de alimentación italiana tiene sede en el país magiar. Todo suma.