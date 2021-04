José Manuel Díaz (Jaén, 1995) acaba de recoger los frutos. Y es que para cosechar, primero hay que sembrar. Este pasado fin de semana, el ciclista jienense se ha proclamado campeón del Tour de Turquía, una vez finalizada la octava y última etapa, por un segundo de diferencia en la clasificación general, respecto a su inmediato perseguidor, el australiano Jay Vine (Alpecin).

El corredor del Team Delko francés se puso líder en la quinta etapa, la etapa reina con final en Elmali y, desde ahí, no ha soltado el maillot de líder. Es una victoria especial para el ciclista de Jaén al ser su primera general en el ciclismo profesional. En 2016 consiguió ganar el Memorial Valenciaga, una de las pruebas más prestigiosas del calendario Élite-Sub-23, lo que sirvió para fichar al año siguiente por el Israel Academy.

Se quedó a las puertas de dar el salto a World Tour con la estructura del Katusha y desde el año pasado viste los colores del Team Delko francés. Su idea es disputar en un futuro una vuelta de tres semanas. “Notamos que la recuperación día a día en una vuelta, por ejemplo de una semana u ocho días, es bastante buena”, reconoce a RTVE. Sus próximas carreras en su calendario son la Vuelta a Asturias y la Volta ao Algarve.

Siempre has competido en equipos extranjeros. ¿Cuál ha sido el motivo? ¿No has tenido la posibilidad de estar en un conjunto español?

No, la oportunidad tampoco la he buscado en un conjunto español. Es algo que me da igual. Me siento también con gente extranjera y con personas de otro país. En mi carrera ha surgido así y tampoco le doy la mayor importancia.