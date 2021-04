Los pilotos más destacados de la parrilla de MotoGP han abierto el fin de semana del GP de Portugal -celebrado por segundo año consecutivo en Portimao- con una rueda de prensa. El asistente más esperado ha sido, sin duda, Marc Márquez, que, tras recibir el visto bueno del equipo médico del circuito, está totalmente confirmado para disputar la carrera del domingo 18 de abril. A sus espaldas, 9 meses de rehabilitación y 3 operaciones.

El de Cervera está muy contento de su regreso: “Mañana llega el momento más importante de mi rehabilitación, que es subir a la moto. Es cierto que estoy nervioso, que siento mariposas en el estómago que no son normales en mí, pero sé que después de la FP1 desaparecerá y ahora es momento de volver a disfrutar”. Eso sí, aunque no descarta nada, advierte lo siguiente: “No seré el mismo Marc desde la FP1, necesito tiempo. Aún estoy en rehabilitación. (…) Venimos sin ningún objetivo a nivel de resultados”.

Respecto a su debut en el circuito de Portimao, Márquez espera que sea en seco: “Me preocupa. No me gustaría pilotar después de tanto tiempo bajo la lluvia, pero si estoy aquí es porque soy capaz de hacerlo en cualquier circunstancia. Hice el test privado hace un mes (…) y el circuito está muy bien, (...) es técnico y difícil. Por supuesto, la confianza del resto de pilotos está por los aires y la mía no tanto. Estoy en una situación distinta, de comenzar poco a poco. Es mi pretemporada”.

Márquez deberá recuperar sensaciones sobre la moto de Stefan Bradl, encargado de sustituirle hasta este momento. “A partir de ahí trataré de construir mi moto para volver al nivel top”, reconoce. Aun así, las Honda no han sufrido grandes cambios más allá de algunas actualizaciones, de las que el catalán ya se ha puesto al día. También reconoce que la marca no atraviesa su mejor situación y que se está trabajando en ello.