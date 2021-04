Quartararo gana en Losail y Zarco se pone líder del Mundial

Además, en Moto3, el debutante español Pedro Acosta (KTM) deslumbró al conseguir la victoria en Losail habiendo salido desde el 'pit-lane' por haber tenido que cumplir con la sanción que le había impuesto el panel de comisarios.

“HOW DID HE DO THAT?! ��@37_pedroacosta wins after starting from the pit-lane! ��#Moto3 | #DohaGP �� pic.twitter.com/DQ1jgW6ckw“