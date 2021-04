El jugador del Cádiz Juan Cala ha asegurado este martes que "es falso" que llamara "negro de mierda" al jugador del Valencia Mouctar Diakhaby, que se quejó de insultos racistas por parte del central cadista en el partido del domingo en el Ramón de Carranza y que ha reiterado este martes a través de las redes sociales.

Cala, en rueda de prensa, ha narrado la sucesión de los hechos y, según su versión, las únicas palabras que le dijo a su rival fue "déjame en paz". El central ha insistido en que eso fue lo único que le dijo a Diakhaby y que, o le entendió mal o "se lo ha inventado": "Nunca le he dicho eres un negro de mierda". "Le intenté tranquilizar en el campo, le dije que yo no había dicho eso, pero me empujó y se formó la tangana que todos visteis", explica Cala, que cree que la primera intención de su rival era provocarle la segunda tarjeta amarilla.

“Es un circo mediático y un linchamiento público“

Además, Cala ha dicho que "es un circo mediático y un linchamiento público" por el que va a emprender acciones legales contra el presidente del Valencia y "todas las personas que hayan intentado jugar" con su imagen y su honor.

"Llevo 12 años como profesional, en cuatro ligas diferentes, he convivido con chinos, ingleses, africanos, he estado con Benjamin y Kanouté de ayuda humanitaria, y ahí está la hemeroteca, no tengo que demostrarlo... estoy en estado de shock", indicaba Cala, que aseguró no tener problema en sentarse con Diakhaby en una habitación, lamentado haber sido juzgado antes de terminar el partido.

El jugador del Cádiz ha dicho, además, que ha recibido "todo tipo de amenazas" y ha lamentado que en este país "todo vale".

El Valencia "lamenta" las declaraciones de Cala El Valencia no ha tardado en responder a las palabras de Cala a través de un comunicado en el que "lamenta profundamente las declaraciones del jugador del Cádiz", del que dicen "ha perdido una gran oportunidad de aceptar ese error y pedir disculpas al afectado". “COMUNICADO OFICIAL | JUAN CALA, NO TE CREEMOS #YoCreoAMouctarDiakhaby“ — Valencia CF ������ (@valenciacf) April 6, 2021 El club 'che' ha reiterado su "pleno apoyo" a Diakhaby y ha asegurado que no va a dejar de "pelear por la mejora de la normativa y la lucha contra el racismo en el fútbol y en la sociedad", lanzando admás un hashtag en defensa del francés: #YoCreoAMouctarDiakhaby.