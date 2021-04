El final del mercado de traspasos en la NBA suele presentar un esprint frenético. Conversaciones entre franquicias, traspasos bomba y decenas de rumores copan una jornada donde un movimiento acertado puede cambiar el sino de una franquicia de cara a los Playoffs. De hecho, los equipos con más opciones al título han puesto sus cartas sobre la mesa para hacerse con algunos de los activos más codiciados de este periodo, ya sea mediante transferencias o tras un ‘buyout’. Así han perfilado sus plantillas los conjuntos llamados a pelear este verano con el trofeo Larry O’Brien.

Andre Drummond para curar las penas

Las lesiones de larga duración de Lebron James y Anthony Davis han desestabilizado una fase regular que se intuía relativamente cómoda para Los Angeles Lakers. Han pasado de apuntar directamente a los Playoffs a mirar de reojo el octavo puesto de la Conferencia Oeste. Los de púrpura y oro acumulan un balance negativo de 2-5 sin sus dos máximas estrellas en cancha. Las derrotas han llegado por una media de -12,4 puntos y, para más inri, las sensaciones no han sido positivas con tramos donde los jugadores parecían un tanto perdidos. Además, los triunfos han llegado ante Cavaliers y Magic, dos de las plantillas más débiles de toda la liga

Drummond intenta robarle el balón a Antetokunmpo en su debut EFE

Para intentar corregir esta dinámica, y tras el no de los Raptors por Lowry, los angelinos han contratado a Andre Drummond (2’11 cm y 27 años) para sellar la pintura. El pívot es muy talentoso a la hora de amasar dobles dobles, de hecho esta campaña promedia 17 puntos y 13 rebotes, categoría donde siempre ha destacado. Su lunar principal es que su rango de ataque es limitado, no puede salir a tirar por fuera, y su porcentaje desde el tiro libre es solo de aprobado raspado, mas con Lebron y Davis no tendrá problemas para recibir balones en el poste, donde es efectivo.

El gran damnificado de este movimiento es Marc Gasol. El español, que ha vuelto al equipo tras semanas de baja por covid, ha perdido el puesto como titular (es cierto que ya jugaba menos que su suplente, aunque seguía partiendo de inicio) y su caída en la rotación ya es notable. Su temporada no está siendo buena en cuanto a números, en especial si atendemos que está en mínimos de carrera en puntos, rebotes y tiempo de juego. Según las últimas informaciones, compartirá tiempo en pista con Harrell, según las vicisitudes del juego. Lo que sí está probado es que en el último encuentro en el que los tres postes estuvieron sanos, Gasol tan solo jugó seis minutos, a pesar de la lesión en la uña de Drummond, que le obligó a dejar la cancha en el descanso. De hecho, el enfado de Marc es evidente. Llevaba varios sin hablar con la prensa y en su última comparecencia ha comentado su nueva situación: "Las cosas cambian rápido en la NBA, pero estoy comprometido con el equipo. Cuando no estás en el plan A, sino en el C o D tienes que aceptarlo porque es tu trabajo y es lo que firmaste hacer, pero nunca es fácil"