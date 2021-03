Sin Lebron James, no hay paraíso en los Lakers. Los angelinos encajaron su cuarta derrota consecutiva en la NBA, tras la lesión del alero de Akron, al caer por 101-109 ante los Philadelphia 76ers de un preciso Danny Green desde el perímetro (8/12). Lo único positivo para los de púrpura y oro fue el regreso del español Marc Gasol, que ha superado el coronavirus.

El español, que se había perdido los últimos nueves encuentros, regresó a la cancha con los minutos restringidos (15) como parte de su proceso de adaptación. Salió de titular, jugó 15 minutos y logró 5 puntos (1 de 2 en tiros), 2 rebotes y 2 asistencias. "Han sido unas semanas largas y difíciles. Me afectó fuerte durante unos cinco o seis días. No me podía mover mucho, pero el peor síntoma para mí fueron los dolores de cabeza y la dificultad para respirar. Cuando el coronavirus te golpea, te golpea fuerte", confiesa Gasol

“�� Marc Gasol vuelve con los Lakers tras superar el covid



�� "Contento por haber vuelto y estar de nuevo con mis compañeros"



Su presencia, en especial en el primer cuarto, contribuyó a ordenar tanto el ataque como la defensa de unos Lakers repletos de bajas, que siguen esperando las recuperaciones de LeBron James y Anthony Davis, y lograron llegar con opciones al descanso (54-54), en especial gracias a los esfuerzos de Kuzma (25 puntos), Schroder (20 puntos y 11 asistencias) y Harrell (20).

Sin embargo, su falta de consistencia se hizo notable en un tercer periodo para olvidar: 17-35 de parcial negativo. En los últimos 12 minutos, buscaron la heróica y se colocaron a tan solo tres puntos a falta de 51 segundos para el final, pero Danny Green asestó la sentencia con su octavo triple de la noche para firmar la victoria. Green, que recibió el anillo de campeón junto a Dwight Howard, terminó la noche con 28 puntos en su vuelta a Los Ángeles.

Esta es la cuarta derrota consecutiva de los amarillos desde que LeBron se lesionase en el tobillo ante los Hawks. Ya han perdido la tercera plaza del Oeste, en favor de sus vecinos los Clippers, y aguantan en el cuarto lugar (28-17) con unos Nuggets y Blazers que les pisan los talones.