Competir en el mundial de MotoGP es la gran meta de muchos pilotos profesionales. Algunos, como Márquez o Rossi, han alcanzado la gloria en la categoría reina, mientras que otros no han llegado a tener la oportunidad de entrar en la disputa por el título, protagonizando temporadas más o menos discretas como parte de equipos independientes o satélite.

Ante la imposibilidad de afianzar su presencia en MotoGP o en busca de saciar sus ansias de victoria, muchos pilotos con un gran talento decidieron dar el salto a WorldSBK. ¿Las consecuencias? Mejores resultados y una mayor confianza en sí mismos.

Además de convertirse en la gran sensación de la temporada, Bautista consiguió que más personas se interesaran por WorldSBK. “Mi llegada a Superbikes fue un boom para España, porque empezamos a ganar y a cosechar buenos resultados, y siempre cuando tienes a un compatriota en una competición quizás la sigues más. Me siento muy orgulloso porque he atraído a mucha gente de España a seguir este campeonato, también muy bonito e interesante de ver”, nos ha asegurado el piloto.

El rendimiento del talaverano no acabó siendo el esperado, por lo que se quedó sin un sitio en MotoGP 2019. ¿Las alternativas? Moverse a Moto2 o al Campeonato Mundial de Superbikes, decantándose por esta última opción. “Tenía que cambiar y hacer algo que me motivara. A los pilotos nos gusta correr, pero también ganar de vez en cuando”, declaró en la rueda de prensa oficial con motivo del Gran Premio de Gran Bretaña.

Álvaro Bautista es uno de los pilotos que tuvo una segunda oportunidad en el Campeonato Mundial de Superbikes tras su paso por MotoGP, y así lo ha reconocido a RTVE: "WorldSBK me supuso una gran ocasión de demostrar mi potencial con una buena estructura y una buena moto. Yo hice el cambio porque aparte de que en MotoGP no encontré una moto competitiva y aquí sí, tenía ganas de correr y de seguir dando al gas”.

Redding, tras los pasos de Bautista

Scott Redding, piloto de WorldSBK WorldSBK

El caso de Scott Redding es similar al de Álvaro Bautista. El británico comenzó a competir en MotoGP en 2014, justo un año después de quedar subcampeón de Moto2. Fue cambiando de un equipo a otro con resultados de lo más discretos, sumando tan solo dos pódiums en cinco años. Su salida fue provocada por la falta de asientos, lo que desanimó al piloto, que estuvo a punto de dejar el motociclismo al ver que su carrera parecía finalizada.

“"Tenía 25 años y pensaba ‘he terminado con este deporte'"“

“Tenía 25 años y pensaba ‘he terminado con este deporte’. No estaba aportando nada a mi vida. No me sentía feliz, sentía que no estaba teniendo éxito”, señaló Redding en una entrevista a WorldSBK. También reconoció la presión a la que se vio sometido en la categoría reina: “Te miran millones de personas en todo el mundo. Para mí, terminar 15º, 16º, 17º es algo humillante. Algunos pilotos dirán que están bastante contentos con eso, están en MotoGP… pero ese no soy yo”.

El británico recuperó la ilusión tras su fichaje por Ducati para disputar el Campeonato Británico de Superbikes, donde resultó vencedor. Con la confianza renovada en sí mismo, Redding pasó a competir en WorldSBK 2020, logrando la misma proeza que Bautista en su debut: ser subcampeón del mundo. Jonathan Rea continuaba siendo imbatible.

