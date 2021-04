Para DUX Gaming, todos su ámbitos deportivos están a la misma altura. Tanto en la vida real como en el virtual. El movimiento es similar al que se hizo el pasado verano cuando DUX Gaming entró en el accionariado del Internacional de Madrid, ahora DUX Internacional de Madrid, que recientemente aseguró el ascenso a 1ª RFEF y aún tiene opciones de conseguir el ascenso a Segunda División.

Olga García, jugadora de ambos clubes (DUX y E.D.F Logroño) ha asegurado sentirse "orgullosa" de formar parte de ambos clubes y ve el nuevo acuerdo como "un paso estratégico e histórico para nuestro deporte".

Por su parte, Thibaut Courtois, socio de DUX y portero del Real Madrid y de la selección belga, destacó que "DUX evoluciona desde los esports y está demostrando ser un modelo de éxito. Después del DUX Inter, la llegada a Logroño es una fantástica idea que también sirve para apoyar el fútbol femenino y su crecimiento".

“Proud to be part of history with @TeamDUXGaming, the first esports team committed to professional women’s football. ���� Welcome, @edflogronofem! #GoDUX



⚽⚡ Full article: https://t.co/Vx0sJGOgdR https://t.co/DFEYtt7Apc“