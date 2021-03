¿Volveremos a ver al Chris Froome que conocimos?

Cuando Chris Froome hacía la goma en la primera etapa de la Vuelta ciclista a España 2020 camino de Arrate, muchos se frotaron los ojos y veían con tristeza como el cuatro veces vencedor del Tour de Francia se quedaba mientras su equipo, el Ineos Grenadier, marcaba el ritmo con Andrey Amador batuta en mano. La escena era difícil de digerir, pero se podía llegar a asumir al entender que era la primera carrera importante que disputaba el británico después de su fatal accidente en la Dauphiné de 2019.

Al ver a Froome, luciendo los colores de su nuevo equipo —el Israel Start Up Nation— en la Volta y cediendo a las primeras de cambio recobraron fuerza las palabras que aquel 7 de julio Joseba Beloki pronunció off the record antes de asistir como invitado en el plató de Teledeporte a la transmisión de la crono por equipos: "Su lesión es muy parecida a la que yo padecí… Veo muy, muy difícil, que vuelva a ser el de antes".

"Se lo merece, pero o veo prácticamente imposible" El exciclista vasco ha mantenido su pensamiento desde entonces y ahora, dos años después, se lamenta de haber acertado con sus fatales presagios. "Soy el primero al que le gustaría ver a Froome ganando su quinto Tour de Francia, creo que se lo merece, pero lo veo prácticamente imposible. Verle pedalear es un quiero y no puedo", asegura a RTVE.es. “Verle pedalear es un quiero y no puedo“ "Por mucho que trabajes, por mucho que te exprimas, por mucho que intentes volver a la normalidad… es muy difícil. Hay que aplaudir su pundonor porque cualquier otro se hubiese retirado y a vivir", asegura el excorredor de la ONCE.

"Si tiene un reto en mente, es un corredor muy peligroso" Con la responsabilidad de ser el fichaje estrella de la temporada en el ciclismo mundial y de tener uno de los salarios más altos del panorama mundial (algo más de cinco millones de euros al año), Froome lo fía todo al Tour de Francia. El ser o no ser. “Va a estar supermotivado y esa es su mayor fuerza“ David López es un exciclista vizcaíno que compitió junto a Froome y colaboró en sus primeros triunfos con el Sky. Le conoce bien y no pierde la confianza en él. "Es un corredor mentalmente muy fuerte. Necesita ponerse retos y ganar el quinto Tour después de su caída, con otro equipo que no sea el Ineos, es el mayor reto que podría plantearse. Va a estar supermotivado para conseguirlo y esa va a ser su mayor fuerza”, analiza. Un relevo de Chris Froome JUAN MORELLO (@juan_morello)