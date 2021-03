El Gobierno se ha mostrado rotundamente en contra de que la final de la Copa del Rey de fútbol que se disputará el 4 de abril en Sevilla se abra al público para evitar un repunte de casos de coronavirus.

"Quiero ser clara y contundente. No es adecuado, ni oportuno ni conveniente", ha dicho la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud en el que el Gobierno y las comunidades autónomas han analizado este miércoles la evolución de la pandemia.

"No es posible", ha añadido tras referirse a las noticias difundidas este mismo día según las cuales la Real Federación Española de Fútbol estaba estudiando abrir hasta un 25% del aforo del estadio sevillano de La Cartuja a aficionados locales tanto para esa primera final, aplazada de la temporada pasada, como para la del día 17 en el mismo escenario.

No obstante, Darias solo se ha referido expresamente al partido del día 4 que deben disputar el Athletic y la Real Sociedad.

Darias ha hecho esta declaración al empezar su comparecencia, justo después de informar sobre los últimos indicadores epidémicos que alertan de "un posible cambio de tendencia" al alza. Por eso, la ministra ha apelado al "principio de prudencia" para "evitar un nuevo repunte y una cuarta ola".

La ministra ha dicho que los consejeros y consejeras autonómicos han expresado su "preocupación" ante la posibilidad de que pueda haber público en ese espectáculo, algo que según ella impide la normativa que ha salido del Consejo Interterritorial de la semana pasada.

"Hemos aprobado con un grandísimo acuerdo una declaración de actuaciones coordinadas en virtud de la cual hasta el 9 de abril íbamos a tener cierres perimetrales, limitación de la movilidad y de los contactos sociales. Pero es que además en el apartado 2.2 se establece que no se celebrarán eventos masivos de cualquier índole que impliquen aglomeración o concentración de personas", ha explicado Darias.

La Liga también ha abogado por abrir los estadios

"Y aunque sea con un porcentaje limitado de aforo estamos hablando de más de 10.000 personas. Entenderán que no es el momento. Este ministerio y esta ministra van a trabajar intentando buscar el consenso para que esa asistencia no se produzca. Soy consciente de que los aficionados tienen ganas, pero no es el momento" ha zanjado.

La RFEF había convocado una reunión entre los clubes que van a disputar el 4 de abril la final de Copa correspondiente a la temporada pasada --y que tuvo que ser aplazada por la pandemia-- junto a la Junta de Andalucía y el Consejo Superior de Deportes para este jueves.

00.46 min La RFEF estudia que la final de Copa tenga algo de público

Dos semanas después, el 17 de abril, se disputará la de este año 2021 en la que el Athletic se enfrentará al FC Barcelona.

También este mismo miércoles el presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LaLiga), Javier Tebas, ha dicho que espera que para finales de abril tener "un porcentaje de público en los estadios".

En la comparecencia de prensa Darias ha insistido en varias ocasiones, sin ser preguntada específicamente por ello, en que Sanidad rechaza de plano cualquier acto masivo en estas circunstancias y ha recordado que el estado de alarma está en vigor hasta el 9 de mayo.

Por su parte, el presidente de la confederación europea del fútbol, la UEFA, ha advertido de que todas las sedes de la Eurocopa deberán tener público. "Lo seguro es que no se jugará ante las gradas vacías", ha dicho Aleksander Ceferin sobre este torneo que debía disputarse entre junio y julio del año pasado y que fue aplazado también a 2021. En principio, Bilbao es una de las 12 ciudades europeas que acogerán los partidos de las selecciones.

FE DE ERRATAS: En un primer momento en esta noticia se informó de que Darias había descartado rotundamente la apertura al público de las dos finales de Copa, aunque solo hizo alusión expresa a la primera de ellas.