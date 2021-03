El piragüismo español vive pendiente de lo que ocurre en Trasona, Asturias. En el habitual cuartel general de la élite de la pista se decide la composición de las embarcaciones que competirán en los JJOO de Tokio. España, junto con Alemania, es la gran potencia mundial y aspira a tres medallas olímpicas.

El proceso de selección es tremendamente complicado y estresante para los seis palistas que se juegan las plazas. Tres son campeones olímpicos --Craviotto, Toro y Walz--, y los otros tres medallistas mundiales --Arévalo, Garrote y Germade--.

La selección se ha hecho en base a los resultados del K1 200 donde Arévalo y Craviotto fueron los más rápidos. Los dos tienen asegurado su puesto en el K4, la prueba estrella. El resto tiene que pelear por las otras dos plazas.

El selectivo para esta embarcación se ha visto envuelta en la polémica al registrar tiempos muy dispares entre las combinaciones de las tres embarcaciones. La más rápida fue la de Craviotto, Walz, Arévalo y Germade, actuales subcampeones del mundo y los que más tiempo llevan entrenando juntos.

Las diferencias respecto a las otras dos embarcaciones, en las que también iban Craviotto y Arévalo, fueron de 3.2 y 3.8 segundos. Un tiempo inusual entre palistas de élite. Lo que ha disparado la polémica y las especulaciones. Hasta el punto de que el seleccionador del K4, Miguel García, ha tenido que anular las tiradas y convocar una segunda tanda que ha dado comienzo este miércoles.

Cristian Toro y Carlos Garrote, de baja

A las 9.00 de la mañana la embarcación de Craviotto, Walz, Arévalo y Germade volvía al agua para realizar la contrarreloj. El miércoles y jueves era el turno de los otros dos barcos. Pero Cristian Toro y Carlos Garrote han presentado la baja médica por el estrés y la tensión emocional vivida estos últimos días. “Llevo 72 horas en las que apenas he comido, no he dormido. No estoy para que me evalúen ahora mismo.” Afirma Cristian Toro. “No estoy al 100% físicamente ni mentalmente”.

Esto ha provocado un nuevo maremoto, con el seleccionador en el ojo del huracán.

01.01 min El piragüismo español comienza su preparación para Tokio 2020

El Presidente de la Federación Española de Piragüismo, Pedro Pablo Barrios, ha tenido que pedir “tranquilidad” y “confianza absoluta” en el seleccionador Miguel García, para quien exige respeto por ser un entrenador de “prestigio impresionante” con cuatro medallas olímpicas en Rio 2016, Londres 2012 y Pekín 2008.

Miguel García, por su parte, no quiere “alimentar cualquier polémica" y reconoce que la situación está “afectando” al equipo. Pide que “cuanto menos se entre en esa dinámica mejor". "Tenemos que pensar en los Juegos y no podemos perder ese objetivo”, concluye.