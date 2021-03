Aston Martin presenta el AMR21 con el que competirán Vettel y Stroll

Aston Martin vuelve a la Fórmula 1 tras 61 años de ausencia con el monoplaza AMR21. Su esperada presentación ha tenido lugar este miércoles, justo un día después de la del A521 de Alpine. En el acto han estado presentes los dos pilotos del equipo: Sebastian Vettel y Lance Stroll.

El monoplaza, impulsado por un motor Mercedes, cambia el rosa de Racing Point por el verde British Racing. Lo que más destaca de su diseño es la parte frontal, la suspensión alineada con las entradas de los pontones, algo por encima.

Sebastian Vettel será el referente del equipo. Pese a no estar en su mejor estado de forma, su experiencia y palmarés le preceden: ha sido campeón del mundo hasta en cuatro ocasiones. El alemán se siente emocionado: “Me encanta la historia de Aston Martin. El coche, como ven, es espectacular y estoy deseando probarlo en la pista”.

"Thank you for joining us on this incredible journey. We're just getting started...



