La volantista española, Carolina Marín y el triatleta Javier Gómez Noya tienen la mente puesta en los Juegos de Tokio 2020, que se han visto aplazados al verano de 2021 por la crisis del coronavirus. Ambos deportistas aseguran mantener intactos el sueño olímpico y solo piensan en recuperar cuanto antes la normalidad en sus entrenamientos.

"El sueño de conseguir otro oro olímpico no se me ha quitado ni por estar confinada ni por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos. Ese objetivo sigue estando en mi mente, sigue siendo mi motivación", aseguró Marín durante el evento 'Santander Talks 123aCorrer' en el que compareció telemáticamente junto a Gómez Noya.

Además, la onubense destacó que “fue un alivio” que los Juegos se aplazaran porque veía complicado volver a coger la forma tras el confinamiento y teniendo en cuenta que salía de una lesión complicada. “Necesitaba que los Juegos se aplazaran porque llevaba más de un mes sin poder entrenar y lo veía muy complicado”, desveló.

El triatleta gallego, por su parte, cree que aunque el aplazamiento no le beneficia demasiado, llegará “igual de competitivo” a la cita de Tokio.

“Igual que me sentía capaz de competir con 37 años, con 38 también. Voy a poder ser igual de competitivo el año siguiente que este. Mis tiempos siguen siendo los mismos o mejores que hace diez años", aseguró Noya que sueña con sumar otra medalla olímpica a la plata conseguida en Londres 2012.

Marín señaló que en bádminton “tenemos la suerte de tener una red que nos hace mantener la distancia entre jugadoras, así que no deberían exigirnos que utilicemos mascarilla”.

"Si tuviéramos que llevar mascarilla sería porque la situación no está bien y no sería lo indicado tener que competir. Espero que la temporada 2021 se pueda empezar ya con una cierta normalidad”, deseó Gómez Noya.

Respecto a cómo deberían ser los Juegos, ambos deportistas, coinciden en que no se ven compitiendo con mascarilla y desean que la cita olímpica se celebre “en condiciones normales, con público y siendo el espectáculo que debe ser, sin riesgo”.

Vuelta a los entrenamientos con uns sensación “rara”

Sobre el confinamiento, y la vuelta a los entrenamientos, Gómez Noya aseguró sentir “una sensación casi rara” después de dos meses confinados. “Tenía cinta, rodillo, gimnasio casero improvisado, pero salir a la calle a correr y a que te dé el aire es un lujo que antes veíamos como normal", comentó.

Asimismo, desveló cómo con “una piscina de niños” pudo entrenar la natación durante los 50 días de encierro.

"En natación hice trabajo de simulación con gomas, luego conseguí una piscina como de niños, de 3 metros de diámetro, y nadé con gomas. En el mismo sitio, y la brazada es dura. Veremos cuando me tire a la piscina si ha servido de algo o no, pero intuyo que sí y que no será como estar parado dos meses", comentó.

Carolina Marín, por su parte, aseguró estar deseando volver a Madrid para poder retomar con normalidad sus entrenamientos, ya que el estado de alarma la pilló en Huelva donde estaba por unos asuntos personales.

"Estoy esperando a que saquen una orden que autorice a algunos deportistas a trasladarse de una provincia a otra”, comentó, aunque si esta no llega espera que el Consejo Superior de Deportes le dé un “salvoconducto” para poder estar entrenando en Madrid la semana que viene.