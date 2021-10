Ficha técnica: 0 - Polonia: Katarzyna Kiedrzynek; Aleksandra Sikora, Sylwia Matysik, Malgorzata Mesjasz, Paulina Dudek; Gabriela Grzywinska, Patrycja Balcerzak, Natalia Chudzik; Ewelina Kamczyk (Adriana Achcinska, min. 81), Dominika Grabowska (Martyna Wiankowska, min. 61) y Ewa Pajor (Agnieszka Winczo, min. 71). 0 - España: Sandra Paños; Marta Corredera, Irene Paredes, Mapi León, Leila Ouahabi; Virginia Torrecilla, Patri Guijarro (Ángela Sosa, min. 67), Alexia Putellas; Aitana Bonmatí (Lucía García, min. 55), Mariona Caldentey (Andrea Falcón, min. 79) y Jenni Hermoso. Árbitra: Frida Nielsen (DIN). Amonestó a Kiedrzynek (min. 14), Paredes (min. 66), Wiankowska (min. 86) y Grzywinska (min. 88). Incidencias: partido de clasificación para la Eurocopa femenina de 2021 disputado en la ciudad polaca de Lublin ante 7.528 espectadores.

Con un punto más en el casillero pero con la sensación de que se dejó dos por el camino. Así se marcha la selección española de fútbol feminino de Lublin donde no pasó del 0-0 inicial ante Polonia en un partido de clasificación para la Euro 2021.

Y es que, aunque el resultado es positivo al puntuar en casa de uno de sus principales rivales, España mereció mucho más. Sobre todo teniendo en cuenta que se le anuló un gol legal a Patri Guijarro por un fuera de juego inexistente. Tras ese tanto que no subió al marcador, las de Vilda no dejaron de buscar la meta rival pero no tuvieron suerte de cara a portería, donde incluso Jenni Hermoso estrelló un balón en el poste

Con este resultado, España reafirma su liderato en el Grupo D y se sitúa con 7 puntos en lo más alto, seguida de República Checa, que tiene 6, después de que ambas selecciones hayan jugado tres partidos. Polonia, por su parte, tiene un solo punto pero solo ha disputado un encuentro.

A España le anularon un gol legal Tras las victorias ante Azerbaiyán (4-0) y República Checa (1-5), España fue a ganar en todo momento. Después de un peligroso remate de Mesjasz (min.4) que se marchó alto, las jugadoras españolas se hicieron con el control del balón. Y así España se adelantó en el marcador gracias a un tanto de Patri Guijarro (min.7) que anuló la colegiada danesa Frida Nielsen a instancias de su asistente, por fuera de juego. Un claro error que impidió a la Roja ponerse por delante ya que la centrocampista culé estaba en posición correcta. Ese fallo no desmotivó a las de Vilda que siguieron buscando con insistencia la portería rival. La meta de Kiedrzynek tuvo que intervenir con una buena parada a otro disparo de Patri Guijarro (min.10) y luego vio como otro chut de la española se marchaba alto por muy poco. Polonia, por su parte, solo inquietó a Sandra Paños con un gran disparo de Ewa Pajor que despejó la portera española. España terminó como dueña absoluta del balón y disfrutando de nuevas ocasiones de Jenni Hermoso, Corredera o Guijarro, sin embargo el marcador no se movió.