"Usted sabrá, si quiere ganar me pone y si no quiere ganar no me pone". Así respondió Raúl González Blanco a Jorge Valdano hace 25 años, cuando el argentino le anunció que sería titular en el Zaragoza-Real Madrid del 29 de octubre de 1994, el día del debut de un jugador que cambiaría la historia del club blanco. Solo tenía 17 años.

Aquél fue el primero de los 741 partidos oficiales que vistió de blanco, en los que marcó 323 goles. Sigue siendo el jugador que más partidos ha jugado con el Real Madrid y el segundo máximo goleador de la historia del Real Madrid, por detrás de Cristiano Ronaldo.

03.26 min Raúl González ha hecho goles de todos los colores, desde el 'aguanís' hasta sus 'cucharas'. Elegimos los siete mejores tantos de su carrera. Los 7 del 7.

El equipo merengue cayó 3-2 en La Romareda y Raúl lo falló todo. Pero su historia de éxito, pese a todo, acababa de empezar. Raúl llegó de la cantera del Atlético de Madrid cuando Jesús Gil disolvió las categorías inferiores rojiblancas. Después de solo tres temporadas en la cantera blanca y marcar cinco goles en su debut con el Castilla, tiró abajo la puerta del primer equipo.

“Fue un momento único, el que recuerdo con más cariño“

“Fue un momento único, el que recuerdo con más cariño porque sin ese día luego no podría haber tenido esa carrera que soñaba y que duró muchísimos años. Todos esos sueños que tenía de ser futbolista se hicieron realidad ese día. Me vienen muchos recuerdos de dónde vivía, era muy jovencito, era prácticamente un crío, y el sueño que tenía desde muy pequeño de poder ser profesional se hizo realidad poniéndome esa camiseta ese 29 de octubre en Zaragoza", recuerda Raúl en la web del Real Madrid 25 años después.

01.29 min Los argentinos Jorge Valdano y Ángel Cappa dieron la alternativa a Raúl González en el Real Madrid. Veintiún años después, ambos recuerdan las impresiones de aquellos días con un jovencísimo Raúl.

“Con 17 años -continúa Raúl- no te das cuenta ni de la responsabilidad que es jugar en el Real Madrid. Era muy joven y lo que me apasionaba era jugar al fútbol. Butragueño fue uno de los jugadores que más me ayudó. Fue su último año en el club, pude vivir su despedida, había sido un símbolo no sólo para el Real Madrid sino para el fútbol español.”, añade Raúl.

“Hay muchos goles pero siempre recuerdo el primero“

Los errores de La Romareda los remedió una semana más tarde, precisamente contra el Atlético de Madrid, provocando un penalti, marcado un gol y dando otro al chileno Iván Zamorano para que hiciese lo propio. Su primera gran noche en el Santiago Bernabéu.

“Por suerte hay muchos goles, pero siempre recuerdo el primero, igual que recuerdo la camiseta del 29 de octubre, del debut en Zaragoza. Mi ilusión era poder jugar en el Bernabéu y conseguir ese primer gol, que encima fue contra el Atlético de Madrid en un derbi. Fue algo maravilloso e increíble, a pase de Laudrup. Lo puedo recordar una y otra vez, es como si lo estuviese viendo ahora mismo”, comenta Raúl.