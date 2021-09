Bartomeu reconoce que el fichaje de Mirotic por el Barça está "avanzado"

El presidente del FC Barcelona ha reconocido este viernes que el club tiene "avanzado" el fichaje del jugador hispano-montenegrino Nikola Mirotic, un movimiento que forma parte de la plantilla que están confeccionando y que está generando "grandes expectativas".

"No puedo confirmar (el fichaje de Mirotic). Nos quedan algunas cosas para discutir con sus agentes y espero que acabe bien. A mí me gustaría, pero no lo puedo confirmar porque puede que no acabe. Sí que puedo avanzar que está avanzado, pero cerrado no lo está en absoluto", ha apuntado Bartomeu ante la prensa.

El mandatario ha destacado que le está "gustando mucho" el equipo de baloncesto que están diseñando en este mercado veraniego. "Me está ilusionando y creo que este año tendremos un Palau Blaugrana lleno en muchos partidos porque el equipo que se está confeccionando crea unas grandes expectativas. Estoy animado", ha añadido.

En los últimos días, el Barça ha anunciado los fichajes del alero Cory Higgins y del pívot Brandon Davies, así como las renovaciones del entrenador Svetislav Pesic y los jugadores Víctor Claver y Thomas Heurtel, todos ellos con contratos de al menos dos años.