El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, ha esquivado las preguntas esperadas sobre Isco, tras dar a conocer la lista de convocados para los partidos ante Noruega y Malta, clasificatorios para la próxima Euro2020. Sin embargo, sí que ha dado pistas al hablar acerca de si ha hablado o no con Solari: "Tengo mis propias fuentes, sé cómo entrena cada jugador".

01h 01 min Fútbol - Luis Enrique: Lista convocados del seleccionador español - ver ahora

A pesar de que en más de una ocasión ha recordado su "decisión desde el primer día" de no hablar de ausencias -también cuando se le ha preguntado por la decisión de Piqué de jugar con la selección catalana- el técnico asturiano sí ha respondido sobre Asensio y Ceballos, convocados sin ser titulares absolutos con el Madrid.

"Valoramos todas las circunstancias que rodean al jugador, valoramos cada detalle, seguramente los jugadores no son conscientes de cuánto nos fijamos en todo lo que les rodea", respondido sobre los otros dos centrocampistas del Madrid.

“Tengo muchas fuentes de información y sé como entrenan los jugadores“

Además, ha dejado claro que no ha hablado con nadie para tomar las decisiones: "En estos últimos cuatro meses no he hablado con ningún entrenador, no lo necesito, tengo muchas fuentes de información y sé cómo entrenan los jugadores y también hago por enterarme qué actitud tiene", en referencia a Solari.

Luis Enrique ha recordado la "mucha competencia" que hay en el centro del campo de la Roja, algo que no ha impedido la llegada de Canales y Parejo: "Canales está en la prelista desde el principio de la temporada. Era un clamor popular, pero hay que compararlos con los que juegan en esa posición, y ahora está a un gran nivel". "Parejo es un caso parecido al de Canales, hay mucho nivel y para que entren unos tienen que salir otros"

Uno de los que ha entrado es el delantero del Getafe Jaime Mata, quien para el seleccionador está "no solo por los goles, sino por el trabajo en punta. Le veo mucho potencial y tengo muchas ganas de verlo entrenar".

El entrenador no considera que tantas novedades no sean una "revolución, sino una evolución". "No se trata de una lista de gente que me caiga bien, sino que representen mejor la idea que tenemos dentro del terreno de juego. El proceso ha sido el mismo que en otras convocatorias, seguimiento exhaustivo", ha añadido.

De los nuevos, también ha hablado sobre Fabián Ruiz, futbolista del Nápoles, al que lleva tras dar un "valiente salto". "Lo está haciendo muy bien. En el Nápoles empezó jugando mucho en banda y ahora lo está haciendo de pivote, aquí le veo para ser interior. Tiene buen físico y buena calidad y un chut de larga distancia bestial. Es uno de los jugadores que en el futuro puede ser importante",