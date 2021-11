El Unicaja evitó el alirón de Valencia Basket al imponerse (79-71) en el segundo partido de la final de la Eurocup disputado en el Martín Carpena de Málaga, dominado de principio a fin por el cuadro de Joan Plaza para seguir vivos en la final española, que se decidirá el miércoles en La Fonteta.

El cuadro andaluz trabajó y defendió como siempre, y además tuvo el acierto necesario para tumbar con autoridad al Valencia. No supo meterse en el partido el equipo de Pedro Martínez, al descanso con nueve de desventaja y en el tercer cuarto sometido por la inspiración de Jamar Smith (62-46). Unicaja forzó el desempate con valentía para cortar justo a tiempo la sangría ante su rival.

Pese al pleno de derrotas este año ante el Valencia, Unicaja saltó decidido y conectó pronto a cada jugador con el aro rival y con su público. Smith (20 puntos) y Omic se salieron, mientras que el equipo visitante no fue el martillo pilón de los duelos antecedentes ni estuvo cerca del título en ningún momento. La reacción 'taronja' no llegó y no hizo dudar a los locales.

Los de Plaza lo dieron todo en el primer tiempo y, aunque sobre la bocina, encontraron algo de premio al descanso con nueve puntos de renta (43-34). Unicaja fue dueño y señor del rebote (23 capturas por 10 del rival), con un Omic colosal, y logró meter en el partido a todos sus jugadores, sabedor de que cualquier ayuda es poca ante un rival que te ha ganado cinco veces este año.

Con todo, al cuadro local le costó reflejar en el marcador esa superioridad. Waczynski y Nedovic acudieron a la llamada del Carpena de primeras, mientras que Alberto Díaz fue una vez más líder sobre el parqué. Sin noticias de Dubljevic, el Valencia gozó también de un alto acierto que no se dejó intimidar por la entrega verde.

El intercambio de triples dio paso a la exhibición de Omic, quien confirmó la superioridad local bajo los aros, mientras que Brooks, otro artillero enchufado, puso la máxima renta antes de la carrera a los vestuarios. El acierto de Unicaja respondió a la llamada para hacer frente a los muchos recursos del equipo 'taronja', que no tardarían en aparecer.