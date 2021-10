Emocionada aún tras conseguir en Roland Garros el primer Grand Slam de su carrera, la española Garbiñe Muguruza señaló a pie de pista que había salido "sin miedo y a morder" ante la mejor jugadora, la estadounidense Serena Williams.

En la entrevista con Alex Corretja, comentarista de Eurosport, Garbiñe comentó que la tensión ya había desaparecido. "Ahora tiro la casa por la ventana", aseguró radiante de felicidad. "He jugado todos los partidos muy concentrada, y hoy contra la mejor jugadora he salido a morder en la pista".

"Las dos tenemos un juego potente y dominante", analizó Garbiñe sobre la final de hoy y su victoria por 7-5 y 6-4. "La lucha estaba en saber aguantar y hacer menos fallos", puntualizó sobre su victoria ante Serena que impide a la estadounidense empatar con 22 grandes con la alemana Steffi Graf.

Sobre su experiencia en la final contra Wimbledon que cedió ante la americana, Garbiñe señaló que no solo el recuerdo de aquel partido había ayudado. "Me han ayudado todos los partidos contra ella y sobre todo, no tener miedo. Me entreno y hago todo para estar aquí en las finales, y lo he aprovechado como he podido", dijo.

Garbiñe admitió que en los momentos claves del final del encuentro, los nervios aparecieron. "Me he puesto nerviosa, y a ella le salió en ese momento la experiencia. Yo me preguntaba si era "match point" o no, no estaba segura", comentó Garbiñe, que resumió su victoria así: "Para mí y para España esto es increíble. "No tengo palabras para describir lo que siento".

Más explícito y certero fue su entrenador, el francés Sam Sumyk. "Dejé de beber hace dos años. Pero esta noche ..", comentó de forma irónica.