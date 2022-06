Igual de cierto es que cuando Alberto Contador (Saxo-Tinkoff) dijo que vendría a la Vuelta ciclista a España 2014 para ganar etapas en la tercera semana nadie le creyó ("Aquí nadie dice la verdad", decía "Purito") como que durante la tercera etapa se extendió el rumor en la prensa de que el de Pinto se iba a bajar de la bici antes de llegar a Arcos de la Frontera.

El propio coche del Tinkoff tuvo que desmentirlo en el micrófono de Juan Carlos García durante la retrasmisión de TVE

Con dolores o no, con entrenamientos o no, y con exceso de prudencia o no; lo que ha hecho Alberto Contador, el ganar su tercera Vuelta, ha sido una proeza más de esas que habrá que sumar al Giro de Italia que venció con arena de playa aún en las orejas o el Tour de Francia en el que tuvo que ganar la carrera y la guerra civil en el Discovery de Armstrong.

01.06 min El ciclista español Alberto Contador (Saxo-Tinkoff) ha logrado este domingo su tercera Vuelta a España, una vez concluida la misma con una contrarreloj de 9'7 kilómetros en Santiago de Compostela marcada por la lluvia y en la que se impuso el ciclista italiano Adriano Malori (Movistar), tras sus triunfos en 2008 y 2012, en una edición en la que además se adjudicó dos etapas y en la que le acompañaron en el podio final el británico Chris Froome (Team Sky) y su compatriota Alejandro Valverde (Movistar).

Sexto triunfo en una gran vuelta El ciclista de Pinto, a sus 31 años, ha sumado en Santiago de Compostela su sexto triunfo en una gran vuelta de tres semanas (si no contamos el Tour de 2010 y el Giro de 2011 que le fueron retirados por dopaje): dos Tour de Francia (2007 y 2009), un Giro de Italia (2008) y tres Vueltas a España (2008, 2012 y 2014). Esta vez ha sido Santiago Apostol el anfitrión, quien otorgó el jubileo a Contador dos meses después de la caída y consiguiente abandono en el Tour de Francia 2014. 06.01 min El vencedor de la Vuelta 2014, Alberto Contador, ha comentado en La Mañana de TVE sus sensaciones tras ganar la Vuelta ciclista a España. El corredor de Pinto asegura que "no pensaba en la victoria en la general" aunque asegura que hizo todo lo posible para recupearse tras la caída en el Tour de Francia. En este sentido, destaca que su tratamiento ha sido reposo durante 15 días y electroestimulación y rediofrecuencia, después. No se ha vivido ni la contundencia de 2008 ni la sopresa de 2012 pero igualmente se ha disputado una gran Vuelta a España, que ha superado incluso las expectativas que había generado en la salida. Con el paso de los días el de Pinto fue tomado posiciones y finalmente se impuso en las jornadas reinas de La Farrapona y Ancares. Su buena contrarreloj en Borja y la caída del líder Quintana le permitió jugar desde entonces al contraataque. Desde aquel día, sus ataques cortos, especialmente en el último kilómetro, sentenciaron a Chris Froome (Team Sky) y a la carrera. Froome subió al segundo escalón del podio, como en 2011. Se dejó la piel por evitar lo inevitable: la superioridad de su rival español. La tercera plaza fue para Alejandro Valverde (Movistar), ganador en Cumbres Verdes y vencedor en el su duelo particular con Joaquim 'Purito' Rodríguez (Katusha). El murciano colecciona 6 podios en 9 participaciones. 'Purito' se quedó fuera del podio, con la medalla de chocolate. El catalán ha ido torcido toda la temporada. Terminó cuarto, sin triunfos de etapa. Y la revelación fue el italiano Fabio Aru, quinto en la general y dos victorias de postín.