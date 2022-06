Fútbol | FIFA Balón de Oro

Por primera vez en la historia del Balón de Oro habrá cinco finalistas. A los tres seguros -Ribéry, Cristiano y Messi- se unirán otros dos con bastante menos posibilidades que el trío favorito. El portugués aprieta en la pelea, tras ser el autor del gol con el Portugal ganó a Suecia, victoria que acerca a Cristiano a la cita mundialista.

Desde 2009, el galardón que distingue al jugador más importante del mundo ha tenido un solo dueño, Lionel Messi, y por primera vez después de cuatro años podría recalar en manos de otro jugador.

Quien parte con más probabilidades para sumar su primer FIFA Balón de Oro es el francés Frank Ribéry. La estrella del Bayern ya ha dejado claro que tiene hueco en casa para colocar el premio individual más importante que tiene el fútbol. A pesar de que no fue capaz de liderar a Francia en su derrota ante Ucrania en el partido de repesca, que aleja a 'les bleus' del Mundial de Brasil.

"Debajo de la chimenea, en el salón. Mi esposa lo ha preparado todo. Yo intento no pensar en ello, pero ella cree mucho. En el Bayern todos consideran que debo ganarlo. Está lo que he hecho en el terreno de juego, lo que he hecho para volver a mi mejor nivel, mi profesionalidad diaria y los trofeos que he ganado", ha explicado ‘cara cortada’ en una entrevista a L'Équipe.

“En el Bayern todos consideran que debo ganarlo“

La estrella del Bayern pasa por su mejor momento en su madurez deportiva. A sus 30 años, Ribéry hizo los máximos méritos para sumar el premio la pasada temporada, ya que fue fundamental en la consecución de Champions, Liga y Copa, en el año más brillante del club bávaro con Jupp Heynkes, que se retiró dejando al equipo en lo más alto.

El francés logró anotar la pasada temporada 11 goles y dio 15 asistencias en 28 partidos disputados. Para redondear una temporada histórica, al equipo solo le falta tener entre sus filas al mejor jugador del mundo.

El Bayern no sabe lo que es tener a un Balón de Oro desde 1981, cuando el mítico Rummenigge se llevó el galardón por segundo año consecutivo. Antes que él, Beckenbauer en el 72 y 76 y Müller en el 70 ya lo consiguieron.

De momento, esta temporada Ribéry ya ha ganado la Supercopa de Europa con Guardiola al Chelsea de Mourinho. El Bayern ya está clasificado para los octavos de Champions a falta de dos partidos y es primero de la Bundesliga.

Ribéry ya cuenta con el Premio al Mejor Jugador de la UEFA, preludio del que puede ser su primer Balón de Oro el próximo 13 de enero.

Cristiano, en su mejor momento A pesar del que el Real Madrid dejó en blanco la pasada temporada, Cristiano Ronaldo parte con más posibilidades reales de llevarse el Balón de Oro que el año pasado. Además, el técnico del Madrid, Carlo Ancelotti, mostró su apoyo público a Cristiano, diciendo que estaría dispuesto "a hacer una sentada" en su pueblo natal si no le dan el premio a su estrella. El luso tiene unos números a nivel individual difíciles de superar, su principal rival en este aspecto, Leo Messi, se encuentra lesionado. Ronaldo fue el máximo goleador de la Champions League pasada con 12 tantos, tres más que Lewandowsky, con un partido menos disputado. El mejor jugador del Real Madrid volvió a batir récords la pasada temporada a nivel personal. Cristiano medió un gol por partido, tras hacer 55 dianas en 55 partidos jugados. Esta temporada lleva 24 goles en 17 partidos, promediando 1,44 tantos cada 90 minutos, unas estadísticas al alcance de unos cuantos elegidos. En contra, las polémicas declaraciones del presidente de la FIFA, Joseph Blatter, en las que decía abiertamente que prefería a Messi, además de parodiar al jugador luso y compararlo con un sargento.

Messi podría lograr su quinto Balón de Oro El defensor del título, Lionel Messi, aspira a lograr el que sería su quinto balón de oro seguido, algo nunca visto en la historia del galardón. El argentino suma en sus haberes la liga conseguida el pasado año y sus números personales, que le hacen único, como a Cristiano. La 'Pulga' se convirtió en el delantero más efectivo de Europa, con 60 goles en 50 partidos, además de 16 asistencias. Messi promedió 1'2 dianas por choque disputado y eso que comenzó su calvario con el bíceps femoral en la ida de cuartos ante el PSG. Esta temporada, las lesiones y el menor rendimiento mostrado por el argentino le restan posibilidades ante Ribéry y Cristiano en el esprín final por el Balón de Oro. El delantero azulgrana ha sufrido tres lesiones desde que comenzó la temporada, cada cual más grave, hasta que esta última le tendrá apartado de los terrenos de juego lo que resta de año. Por culpa de las dolencias y los tres partidos seguidos que estuvo sin marcar, Messi solo ha podido disputar siete partidos, en los que ha visto la red en seis ocasiones, con una media anotadora de 0'86, que a pesar de ser número muy buenos, están muy lejos de los 1'44 que está promediando 'CR7'.