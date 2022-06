A la espera de que Diego Costa pronuncie oficialmente su intención de jugar con España, algo que previsiblemente ocurrirá este lunes, el resto de '9' de España ha aprovechado la jornada para llamar a las puertas de la selección y ponerle difícil la elección de delantero a Vicente del Bosque para los próximos amistosos de la 'Roja'.

Así, aunque Costa ha marcado un gol y sigue, con 11 dianas, como pichichi de la Liga, no es el único rematador que ha visto puerta este fin de semana. En su mismo equipo David Villa se ha reencontrado con el gol.

Doblete de Villa

El 'guaje' no marcaba desde la cuarta jornada ante el Almería. Sin embargo, ante el Betis anotó dos tantos que sirvieron para desatascar el partido del Atlético frente al Betis (5-0) y además, dio la asistencia en el tanto de Diego Costa, que mató el encuentro.

Tras el choque, el asturiano aseguró que sabía que "tarde o temprano" sus goles iban a llegar "porque es mi rol".

Villa añadió que ya se encuentra bien y se puso a disposición del seleccionador, tras haber renunciado a la última llamada de la selección por una lesión.

"He tenido que parar un tiempo porque no estaba bien. Todo el mundo sabe lo que adoro a la selección y no es fácil para mí tener que decir que no a una convocatoria, pero tuve que parar", comentó.