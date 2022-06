GP de Brasil | Reacciones

El doble campeón del mundo español Fernando Alonso (Ferrari), que partirá desde el séptimo puesto en el GP de Brasil, donde peleará por el título Mundial de F1 con el alemán Sebastian Vettel, espera que la lluvia aparezca durante la carrera ya que así aumentarán sus posibilidades. [GP de Brasil en vivo este domingo a las 17:00 horas en RTVE.es]

"Con la pista húmeda iremos más rápido", apuntó Fernando. "Hay posibilidad de lluvia, pero no sabemos si será constante, quizá algún chubasco a lo largo de la mañana y si va a afectar o no a la carrera ya lo veremos. Pero cuanto más lío haya, mejor, porque si la carrera es en seco es imposible acabar en el podio", manifestó Alonso.

De momento, los deseos del bicampeón español parecen cumplirse ya que la ciudad de Sao Paulo, sede del Gran Premio de Brasil, ha amanecido con lluvia y según el pronóstico del tiempo las precipitaciones continuarán durante todo el día.

El instituto meteorológico Clima Tempo prevé lluvias durante todo el día, con una temperatura mínima de 18 grados centígrados y una máxima de 23, situación que torna anormal las condiciones de la última carrera del año y abre más posibilidades para el asturiano.

Sin embargo, el hecho de que llueva no garantiza nada ya que Alonso debe recortar 13 puntos a Vettel por lo que peleará por el título hasta el último momento.

"Hemos hecho lo esperado, es decir, acabar el séptimo o el octavo. Mañana tendremos que pelear, como siempre. Hemos acabado en el podio las últimas cuatro o cinco carreras, así que mañana lo intentaremos otra vez", explicó Alonso tras la última calificación del año.

"No tenemos los coches preparados para seco o para mojado", apuntó el piloto de Oviedo, que se jugará con Vettel la condición de tricampeón más joven de la historia de la Fórmula 1.

"He acabado la sesión de clasificación con la sensación de que podría haberlo hecho un poco mejor. Ahora analizaremos los datos para averiguar por qué no he sido lo suficientemente veloz ", dijo Vettel, que lidera el Mundial con trece puntos más que el español Fernando Alonso (Ferrari).

De la Rosa: "El choque con Grosjean me ha desestabilizado"

Por su parte, el otro español en parrilla, Pedo de la Rosa, se mostró molesto por el choque que tuvo con el francés Romain Grosjean (Lotus) ya que le ha "desestabilizado" el coche.

"Después del toque se ha terminado la calificación. Son toques que no acabas de entender muy bien por qué ocurren porque me podría haber adelantado perfectamente. Es una lástima porque me ha desestabilizado el coche, me lo ha doblado y me ha pinchado un neumático", explicó el catalán tras la Q1.

El español cree que en la calificación habría tenido posibilidades de hacerlo mejor si no llega a ser por el choque. "El coche iba bien porque estábamos esperando poder luchar con los Marussia, pero ha sido una lástima el toque", reconoció.

De la Rosa admitió que la calificación había sido "un poco dura" y espera que la carrera del domingo le vaya mejor. "Vamos a ver si llueve o si es en seco, si llueve será mejor para nosotros", finalizó.