España se ha levantado este miércoles en estado de 'shock' tras ver empatar a Francia en el descuento un partido que durante casi 70 minutos tenía ganado y encarrilado desde el pitido inicial. [Crónica del España 1-1 Francia]

Con todo lo que pasó, se puede decir que el resultado final no fue del todo malo, que la clasificación para el Mundial de Brasil sigue estando en manos de la campeona -¿por qué no está clasificada por ser la campeona?- y que si estas son las armas de Francia, sacar un buen resultado en su casa es más que posible.

La primera parte dejó muy buenas sensaciones, aunque entre Iker Casillas y el juez de línea evitaron que el empate llegara antes del final del partido. ¿Hoy ya no se habla de Casillas?

Pero también quedó claro que volver a apostar por Cesc de falso nueve no funcionó. Y no porque fallara un penalti, que sería la crítica más fácil, sino porque la Roja no creaba ocasiones de gol claras, ocasiones para un delantero puro.

Apenas se vieron remates claros desde dentro del área, salvo una doble ocasión de Pedro y Cesc con pase de Xavi, al borde del fuera de juego. El del canario fue uno de los pocos movimientos de delantero que se vieron en un partido que pedía a gritos un ariete.

Puede que la solución no fuera Fernando Torres, como se vio en la segunda parte. Aunque a favor del 'Niño' se puede decir que salió con el partido ya roto. También estaban Roberto Soldado y David Villa, opciones que tenía Vicente del Bosque en su mano y no supo aprovechar.

Es ventajista criticar ahora que Xabi Alonso y Sergio Busquets no formaran el habitual doble pivote, sobre todo si comprobamos que las críticas vienen de los mismos que al inicio del Mundial de Sudáfrica pusieron "a caldo" a la pareja y al técnico.

Sin embargo, sí es cierto que faltó control y orden defensivo cuando el partido pedía control, algo que facilita el doble pivote. Como dijo Del Bosque a TVE, la Roja quiso especular y se encontró con once hombres que no eran los más adecuados para hacerlo.