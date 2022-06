Lorenzo: "Es una vergüenza que Álvaro haga esta maniobra; debe haber más mano dura"

El español Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1), que no pudo finalizar ni la primera vuelta del Gran Premio de Holanda de MotoGP al ser embestido por el también español Álvaro Bautista (Honda RC 213 V), aseguró indignado que, desde su punto de vista, "lo que ha sucedido es una vergüenza".

"Después del accidente he ido a dirección de carrera, pero me han dicho que tenía que esperar a que acabase la prueba. Vale, pues he esperado y entonces ha venido Álvaro con Fausto Gresini y otra persona más y me ha pedido disculpas. Sí, vale, acepto las disculpas , pero estoy decepcionado con la sanción de dirección de carrera, me parece absolutamente injusta", explicó el campeón del mundo de MotoGP en 2010.

"Por si esto fuera poco en la caída se me ha incendiado el motor y así es imposible que lleguemos al final del campeonato, con entrenamientos y carreras con los motores que hay. Menos mal que dirección de carrera también me ha confirmado que podremos disponer de otro motor sin sanción por este percance, que es lo justo", comentó Lorenzo.

Lorenzo se mostró muy duro con la resolución y aseguró que "salir último en Alemania es injusto". "A mí me pusieron una carrera de sanción en el 2005 y en el caso de Álvaro no es la primera vez, el año pasado en Valencia, por decirlo de alguna manera, provocó una masacre en la que cinco pilotos acabaron por los suelos", explico.

"Esto no es un juego de niños, no es darle una consola de ordenador a un niño de cinco años. Creo que vamos por mal camino ", aseguró Jorge Lorenzo, quien en esos momentos ya sabía, aunque no oficialmente, que a Bautista se le iba a sancionar con salir último en el próximo Gran Premio de Alemania.

La salud, lo primero

"El resultado en el campeonato es secundario. Me importa, pero me importa más mi salud y el gran golpe que me he llevado en el tobillo y la rodilla no me va a impedir estar en Alemania, pero me duele. En lo estrictamente deportivo tendremos que volver a empezar de nuevo", lamenta Jorge Lorenzo.

“Habría que imponer una carrera, sería lo más justo“

Muy disgustado con la situación Jorge Lorenzo valora nuevamente la situación al recalcar que "es importante imponer una sanción que haga que los pilotos se lo piensen, para que aprendamos y ahí es donde, como mínimo, habría que imponer una carrera, sería lo más justo. No hay que personalizar en los pilotos, si uno lo ha hecho o no, sino en las sanciones para que se penalice por igual en todo tipo de situaciones parecidas".

Al recordar la situación que él vivió en el circuito australiano de Phillip Island con el estadounidense Nicky Hayden el piloto de Yamaha reconoció que "con Hayden en Australia me equivoqué, estaba muy cerca de él y no tuve una buena visión de la situación y aquí, Bautista estaba a cien metros y no sé en que estaba pensando cuando ha frenado muchísimo más tarde que el resto y tan por el interior, era imposible que entrara en la curva", comentó.

“Estamos al borde de la desgracia cada dos por tres“

Muy crítico con toda la situación, Jorge Lorenzo continuó comentando que "habría que hacer carreras bonitas, pero con respeto y seguridad y con sanciones justas para evitar estas situaciones. Estamos al borde de la desgracia cada dos por tres", aseguró Lorenzo.