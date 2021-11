Iniesta: "Solo pienso en que España llegue a la final"

El centrocampista de la selección española, Andrés Iniesta, ha afirmado que no piensa en lograr el trofeo de Mejor Jugador de la Eurocopa sino en alcanzar la final y levantar el trofeo, según ha comentado en la víspera de la semifinal contra Portugal, que se disputa en el Donbass Arena de Donetsk (Ucrania). [Eurocopa 2012, España - Portugal en vivo, miércoles a las 20:45 horas]

En este sentido, ha añadido que España no tiene que pensar en el cansancio sino en "jugar bien" y en ser "previsores". "Tienes que pensar en la final, algo único a estas alturas, y eso está por encima de cualquier cansancio".

Iniesta ha confesado que el encuentro contra Portugal "será complicado", pero que España tiene "esa ilusión para intentar hacer un grandísimo partido. " El equipo está preparado para intentar dar ese paso . ¿Cansancio? A estas alturas lo que hay que hacer es jugar y no pensar en esos dos días. La competición está montada así; en otra ocasión hemos descansado algún día más que, por ejemplo, Francia".

"¿Ser el mejor de la Eurocopa? No, realmente no tengo ninguna pugna personal. El único pensamiento que tengo es que España llegue a la final y levante este trofeo. Mi única preocupación es dar lo mejor de mi para ganar".

También ha tenido unas palabras de recuerdo hacia el exjugador del Real Betis, Miki Roqué , fallecido tras sufrir un cáncer de pelvis. " Ojalá podamos dedicarle el pase a la final y, por qué no, esta competición".

Sobre las críticas que han despertado los planteamientos o la forma de jugar del equipo de Vicente del Bosque, ha indicado que el fútbol "es tan grande" que no a todos les puede gustar las mismas cosas. "No estamos de acuerdo en todo. Ahora la forma que tenemos de jugar es la que nos ha llevado al éxito , a conseguir los títulos y es nuestra forma. Todas las opiniones son respetables".

Arbeloa: "Medirme a Cristiano es un gran reto"

El defensa internacional español, Álvaro Arbeloa, ha destacado que la exigencia que tendrá en el marcaje a Cristiano Ronaldo en el encuentro frente a Portugal y ha asegurado que "es un gran reto" personal.

"Un marcaje a Cristiano siempre te exige en todos los sentidos, mental y físicamente. Está a un nivel espectacular. Sabes que hay acciones en las que no podrás pararle durante los 90 minutos. Es una lucha bonita. Siempre me ha gustado medirme a los mejores y es un gran reto".

“Marcar a Cristiano te exige en todos los sentidos“

Sobre Cristiano, Arbeloa ha reconocido que saben el nivel que está dando en la Eurocopa. "Sabemos el nivel que está dando en la Eurocopa. Exige que haya mucha gente pendiente de él pero tenemos la confianza de hacer un buen partido y que Cristiano no lo haga tanto".

Para eso, ha reconocido que será clave un buen sistema de ayudar y no quedarse solo en el intento de frenar al luso. "No es fácil pararle. Marca goles y es un gran jugador, pero Portugal no es solo Cristiano. Tiene jugadores buenos como Nani que son rápidos y crean mucho peligro.