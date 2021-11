El piloto español de Fórmula 1 en Ferrari, Fernando Alonso, ha celebrado la victoria en el Gran Premio de Europa, que se ha disputado este domingo en el circuito urbano de Valencia, como "la mejor victoria" de su vida.

"Ganar aquí esta carrera, probablemente es la victoria que mejor me ha hecho sentir, la mejor victoria. No hay nada comparable a esto. Correr en casa y vencer delante de toda esta gente es algo que sueñas toda la vida, y por eso lo estoy disfrutando muchísimo, aunque creo que dentro de un par de horas será mejor", ha declarado Alonso en rueda de prensa.

Tras cruzar la meta, Alonso ha festejado la victoria junto a los aficionados españoles en la grada. "Hemos tenido un problema con el coche y lo hemos parado y justo ha sido en ese sitio, con dos gradas al lado, y nos ha llevado un poco de tiempo hasta que ha llegado el coche, como unos diez minutos. Con toda la gente diciéndome cosas, felicitándome, pidiéndome que saltara y he disfrutado mucho esos minutos", ha explicado.

Alonso, que se ha convertido en el primer piloto en repetir victoria esta temporada al lograr su vigésimo noveno triunfo en F1 y el octavo con Ferrari, ya había advertido el sábado de que, a pesar de que su puesto en la calificación no había sido bueno y de que sus principales rivales -el alemán Sebastian Vettel (Red Bull) y el inglés Lewis Hamilton (McLaren)- salían desde los dos primeros puesto, los puntos se repartían "el domingo".

Recordado por Efe en la rueda de prensa oficial de la FIA por la predicción hecha un día antes de su primera victoria en Valencia -la segunda en España, después de la de Barcelona 2006-, Alonso ha indicado que "hasta la bandera arlequinada, todo puede pasar".

"Es otro ejemplo de lo que pasa los viernes y los sábados puede no tener nada que ver con el domingo. Al final, los entrenamientos del viernes son una cosa, en la que todos probamos diferentes partes del coche", ha explicado.

"Hasta las dos de la tarde, el fin de semana estaba siendo malo. Ahora el fin de semana es muy bueno. Es algo que debemos recordar siempre. Que hasta la última vuelta en una carrera hay que ser positivo y creer en uno mismo", ha comentado el doble campeón mundial asturiano.

Por último, el piloto de Ferrari ha agradecido todo el apoyo recibido durante el fin de semana. "Quiero darle las gracias a todo la afición, espero que disfruten de esta victoria tanto como lo vamos a hacer tanto yo como el resto del equipo", ha concluido.

Vettel, convencido de que podía haber ganado la carrera

El alemán Sebastian Vettel (Red Bull) ha comentado, tras haber abandonado en Valencia el Gran Premio de Europa cuando lideraba la carrera, que tenía el ritmo necesario para haber ganado.

Vettel tuvo que abandonar la prueba en la vuelta 35 tras una avería en su monoplaza y poco después de que el coche de seguridad que salió unos minutos antes se retirase. El campeón mundial de 2010 y 2011 dominó con autoridad la carrera desde la 'pole' hasta la aparición del coche de seguridad.

"Se ha detenido el motor y ahí nada puedes hacer hecho. En este momento no sabemos cuál es el problema, aunque tal vez sea similar a lo que le sucedió a Mark -Webber- el viernes", ha comentado ante la prensa. "El coche de seguridad obviamente no era ideal para nosotros pero esto no puede cambiarse ahora. Creo que ese momento estaba claro que éramos muy fuertes y me sentí feliz en el coche. Tuvimos el ritmo y éramos muy, muy rápidos. Realmente me sorprendió", ha añadido.

De la fiabilidad del coche ha comentado que no hay problema alguno. "Todos los trabajos del equipo se hacen al límite. Sin duda es una lástima, pero creo que hasta ese momento hicimos todo bien. Las paradas en boxes fueron perfectas y la carrera hasta ese momento también. Creo que todos han visto lo que hubiera pasado de no haberse parado", ha comentado de sus opciones de haber ganado.

Tras la decepción de hoy, Vettel espera que "el buen paso que ha dado este fin de semana el equipo no pueda servir de impulso en el próximo gran premio" dentro de quince días, en el Reino Unido.