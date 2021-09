El piloto español Fernando Alonso (Ferrari) ha celebrado su segundo podio seguido en el Mundial de Fórmula 1 tras acabar segundo, por detrás de Maldonado, que ganó el GP de España, y ha explicado que le ha resultado imposible superar al venezolano a pesar de haberlo intentos en numerosas ocasiones.

"Lo he intentado de todas las formas posibles. Estuve cerca, pero al final, el segundo lugar también es bueno para nosotros", ha reconocido el español, quien con los 18 puntos sumados se sitúa líder del mundial junto a Sebastian Vettel (Red Bull).

Alonso entiende que hayan sancionado al francés Charles Pic (Marussia) porque le molestó cuando intentaba doblarlo al final de la recta. "La gente tiene que respetar las reglas y así lo tienen que entender, aunque la falta que le han aplicado no ha sido superior a la que yo he sufrido", ha señalado, en relación a los segundos perdidos.

"Al final ha sido un buen fin de semana porque ha salido bien. Se ha hecho un buen trabajo en el coche. Hemos estado liderando la carrera en el gran premio de casa, pero en las paradas Williams nos ha ganado la partida. Hacer podio en casa y ver a los dos Red Bull y McLaren por detrás nos ponen en una buena posición en el campeonato. No se puede pedir más este fin de semana", ha señalado tras concluir la carrera.

Finalmente, el español ha querido felicitar públicamente a Maldonado por su victoria: "Quiero felicitar a Pastor por su triunfo y a toda Venezuela".

Maldonado: "Un día inolvidable"

Por su parte, el vencedor, Pastor Maldonado (Williams) se ha mostrado exultante tras ganar su primera carrera en la Formula 1y ha señalado que el día será "inolvidable", además de desear que en toda Venezuela "también lo hayan disfrutado".

'Pole' anoche, tras ser sancionado Lewis Hamilton (McLaren), Pastor Maldonado ha hecho buena la expectativa que había generado la escudería inglesa y se ha hecho con un triunfo espectacular, tras una gran carrera en la que Williams no sólo brilló en la pista, sino también en los cambios de rueda, a pesar de un pequeño error.

"Este ha sido un gran día, y también para el equipo, que lleva trabajando muy duro desde hace tiempo. Seguimos mejorando día a día. Ayer ya hicimos un gran trabajo y el coche ha sido competitivo desde la primera vuelta", ha relatado.

“Tenemos que continuar así y desarrollar el coche“

Al ser preguntado sobre las sensaciones que estaba experimentado, el piloto ha subrayado: "Ha sido mi primer podio y mi primera victoria. Ya podéis imaginar cómo me siento".

Maldonado ha señalado que el español Fernando Alonso "ha estado muy cerca todo el rato, pero hemos sabido mantenerlo a distancia y gestionar la degradación de las gomas".

"El coche se ha portado muy bien. Sólo hemos tenido un error en un cambio de ruedas, pero no ha afectado. Tenemos que continuar así y desarrollar el coche para que sea consistente. Esto es lo más importante", ha añadido.

"Esta ha sido una carrera inolvidable desde el primer momento. Me ralenticé en la salida y tuve un problema con el embrague, que me patinó. Alonso salió muy bien y me adelantó. Pero después tuve un gran ritmo y pude controlar a los Ferrari y a los Lotus. Hemos hecho una gran estrategia. Todo ha salido bien desde ayer", ha asegurado.