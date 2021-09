Fútbol | Eurocopa 2012

Jose Mourinho puede estar de enhorabuena, porque Nuri Sahin finalmente no ha entrado en la lista de convocados de Guus Hiddink con Turquía para disputar el 'playoff' de la Eurocopa 2012 contra Croacia, aunque sí Hamit Altintop.

El entrenador del Real Madrid había reclamado en anteriores comparecencias que Sahin, recientemente recuperado de una lesión en la rodilla, no disputara la eliminatoria al no estar al cien por cien físicamente; su colega holandés, exentrenador del conjunto blanco, ha preferido no contar con él para el doble compromiso.

Turquía se juega los días 11 y 15 de noviembre contra Croacia una de las plazas que quedan por otorgar para la Eurocopa 2012 de Polonia y Ucrania, las correspondientes a los emparejamientos entre los segundos de grupo de la fase de clasificación.

A quien sí ha llamado del Madrid es al otro fichaje de Mourinho de esta temporada de nacionalidad turca, Hamit Altintop. A pesar de que el centrocampista no ha sido de los que más minutos ha gozado en el líder de la Liga española, su veteranía hace que se le considere un fijo con la selección turca siempre que el físico se lo permita. Altintop también ha tardado en debutar con la camiseta blanca por una lesión de finales de la temporada pasada.

Además del anterior, otros jugadores de equipos españoles completan la lista de Hiddink. Es el caso de Arda Turan, del Atlético de Madrid, quien se encaró con Hiddink cuando fue sustituido en el partido contra Alemania, o el valencianista Mehmet Topal.